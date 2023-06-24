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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الطريق إلى باريس .. منتخب مصر لسباعيات الرجبي يتأهل لربع نهائي التصفيات الإفريقية

منتخب الرجبي
منتخب الرجبي

نجح منتخب مصر لسباعيات الرجبي في التأهل الي دور ربع نهائي من التصفيات الإفريقية المقامة في موريشيوس خلال الفترة من 24 يونيو و25 من نفس الشهر الجاري.

ويشارك منتخب مصر للرجبي السباعي للمرة الأولي في تاريخه في البطولة الإفريقية التأهيلية لتصفيات الأولمبياد والتي تعد أولي المراحل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وحقق منتخب مصر للرجبي السباعي الفوز على الكاميرون بنتيجة 19-5 قبل الخسارة من السنغال وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني للرجبي السباعي رجال للدور ربع النهائي ضمن أحسن الثوالث Best of 3 على ان يواجه نظيرة الجزائري غدا في تمام الساعة الثامنة صباحا بآمال التأهل الي نصف النهائي .

وتتكون بعثة منتخب مصر من: زياد الشاذلي رئيسًا للبعثة ، رمزى زغلامى مديرا فنيا ، عمرو متولى مدرب ، د/عمرو غالي طبيب المنتخب 

وتضم قائمة منتخب مصر : محمود سليمان ، سيف الدين السنباطي ، احمد محمد السيد ، محمد الإتربي ، احمد نجيب ، مروان احمد ، احمد هشام ، عمر يسري ، محمد حمزاوي ، علي منسي ، احمد راجي ، ياسين حسام.

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