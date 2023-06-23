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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفض غير مبرر..أبو صندوق يوجه رسالة إلي اتحاد الكرة حول دوري المحترفين

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

وجه سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح رسالة الي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام بشأن تطبيق دوري المحترفين بالقسم الثاني.

كان 50 ناديا من أعضاء الجمعية العمومية أعلنوا رفض تطبيق مقترح اتحاد الكرة بشأن دوري المحترفين بالقسم الثاني. 


فيما يعقد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك لحسم تطبيق دوري المحترفين فى القسم الثاني من عدمه. 

قال سعد ابو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح عن مقترح اتحاد الكرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مما لاشك فيه ان دورى المحترفين الذى اقترحه اتحاد الكرة يعد خطوه هامة نحو التقدم وارتفاع مستوى وأداء دوري القسم الثاني.

تابع: منذ أكثر من خمس سنوات أو أكثر وأنا  أطالب بتطبيق دوري المحترفين وارى أن  تطبيقه سيعود بالفائدة على الجميع وهاهى الآن بدأت النغمة الموسمية ما بين مؤيد لتطبيقه وأخر رافض لتنفيذه.

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رفض دوري المحترفين

أضاف: وخلال الايام الماضية وجدنا أن هناك رؤساء أندية يرفضون إقامة الدورى لذلك قمنا بالاجتماع والتواصل معهم لأنهم قامات كبيرة لمعرفه أسباب الرفض ولكن الحقيقه لم تكن أسباب حقيقية ولا منطقية ولا مقنعة  علمآ ان مطالب الأندية محصورة على طلب وحيد وهو إلغاء دورى المحترفين شكلا وموضوعا مع العلم أن هذا القرار يضر بمصالح اندية كثيرة. 
 

استطرد: على سبيل المثال .. أولا: عدد 20 فريق الصاعدون إلى دورى (المحترفين)
ثانيا ثلاث أندية الهابطة من الدورى الممتاز 
ثالثا 12 فريق الباقية فى الثلاث مجموعات 
رابعا الأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى القسم الثاني عددهم 25 نادى
خامسآ الثلاث اندية الصاعده من القسم الثالث إلى دورى (المحترفين)

وقال أيضا: لهذا لا يصح أن نرفض أو نؤيد قرار بدون أن ننظر إلى مصالح هذه الاندية ويجب مراعاه الجميع وعدم الإضرار بمصالحهم.

وزاد: أخيرا أرى من وجهه نظرى المتواضعة  ان إلغاء دورى (المحترفين) هذا الموسم مصيبه كبيره وتضرر فى ظل التراجع الكبير في مستوى الكرة المصريه لأننا منذ ولدنا ونحن نخوض فى دورى الثلاث مجموعات لم نرى تقدم فى المستوى ولا فى الأداء ولا فى الملاعب ولا العائد المادى

أكمل: دعونا ناخذ خطوه ونجرب دورى (المحترفين) ربما يكون تقدم وتطور فنيآ وماليآ بعكس هذا الدورى بنظامه الحالى الذى لافائده منه ولا تطور ولا تقدم.

واختتم حديثه قائلا: يجب التطبيق برغم تضرر فريقى الرجاء وتراجعه درجة فى نظام الدوريات حتى وإن كان هناك بعض السلبيات لان مصلحة الكرة المصرية فوق مصالح الأندية.

اتحاد الكرة سعد أبو صندوق نادى رجاء مطروح دوري المحترفين بالقسم الثاني الأندية القسم الثالث

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