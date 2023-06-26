عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أوباما يشعل أزمة في الهند بسبب تصريحاته عن المسلمين.. ماذا قال؟

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

انتقد زعماء الحزب الحاكم في الهند، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة سي إن إن، حول حقوق الأقليات في الهند. 

 

وكان أوباما قد صرح بأن الهند قد تتفكك إذا لم تكن حقوق الأقليات محمية، وذكر أنه يشعر بالقلق بسبب السياسات التي تُتبع في الهند تجاه المسلمين.

 

txt

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

txt

بايدن يخطئ في اسم ترامب وينطق أوباما ويطالب بمنع فوزه بالرئاسة الأمريكية

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثارت هذه التصريحات غضب زعماء الحزب الحاكم في الهند، حيث اعتبروا أن أوباما تدخَّل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأن تصريحاته لا تعكس الواقع الحقيقي في الهند.

 

تصريحات باراك أوباما عن المسلمين

وقد ردَّ الحزب الحاكم بإصدار بيانات رسمية انتقدت تصريحات أوباما، وأكدت أن الحكومة الهندية تحترم حقوق الأقليات وتعمل على توفير الحماية والعدالة لجميع المواطنين.

 

يُذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان في زيارة دولة للولايات المتحدة في ذلك الوقت، وكانت الزيارة مميزة بتوقيع العديد من الصفقات الحاسمة وعقد جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتم الترحيب الرسمي برئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض.

 

أشارت كريستيان أمانبور، إلى التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية من قبل من يُسمون "الديمقراطيين غير الليبراليين"، وأشارت إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه واحد منهم، وسألت كيف يتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا النوع من القادة، سواء في تسميتهم أو التعامل معهم.

 

وأجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأن الموضوع "معقد"، وأشار إلى تجربته الخاصة في التعامل مع الحلفاء الذين قد لا يكونوا قد أداروا حكومات ديمقراطية بشكل مثالي، ولكن يجب الحفاظ على العلاقات معهم لأسباب عدة. 

 

وفيما يتعلق بالتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقد أشار أوباما إلى أن حماية الأقلية المسلمة في الهند، التي تشكل أغلبيتها الهندوس، يجب أن تكون جزءًا من المحادثة، وأنه إذا لم تحمى حقوق الأقليات العرقية في الهند، فهناك احتمال كبير بأن تتأثر الهند في مرحلة ما وتبدأ في التفكك، وهذا يتعارض مع مصالحها.

 

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يتمتع بعلاقة حميمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال فترة توليه منصبه.

الحكومة الهندية الحزب الحاكم في الهند الرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبكة ذهب وخلافات عائلية| القصة الكاملة لأزمة سيف جعفر.. وهذه حقيقة سرقته عقود لاعبي الزمالك

ترقيات وزيادات في الأجور.. بشرى من الحكومة للموظفين

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

خزائن مصر ممتلئة.. وصول آلاف الأطنان من القمح الروسي| وهذا موقف السلع

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

عاجل| لقطات أولية لانهيار مبنى سكني مكون من 13 طابقا بـ الإسكندرية

ترشيحاتنا

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

انفراجة.. الكشف عن موعد بدء مفاوضات السلام الرسمية بشأن أوكرانيا

انخفاض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى خلال 15 شهرا بعد تمرد فاجنر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

نادي مفاجأة| أين يذهب أشرف بن شرقي في الميركاتو الصيفي؟

لا صلة لـ أمريكا.. لافروف يكشف تفاصيل جديدة بشأن محاولة تمرد فاجنر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

رسالة مؤثرة من طفلة لهاني الناظر أشعلت السوشيال ميديا

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ