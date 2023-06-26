أوباما يشعل أزمة في الهند بسبب تصريحاته عن المسلمين.. ماذا قال؟

انتقد زعماء الحزب الحاكم في الهند، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها في مقابلة مع شبكة سي إن إن، حول حقوق الأقليات في الهند.

وكان أوباما قد صرح بأن الهند قد تتفكك إذا لم تكن حقوق الأقليات محمية، وذكر أنه يشعر بالقلق بسبب السياسات التي تُتبع في الهند تجاه المسلمين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، أثارت هذه التصريحات غضب زعماء الحزب الحاكم في الهند، حيث اعتبروا أن أوباما تدخَّل في الشؤون الداخلية للبلاد، وأن تصريحاته لا تعكس الواقع الحقيقي في الهند.

تصريحات باراك أوباما عن المسلمين

وقد ردَّ الحزب الحاكم بإصدار بيانات رسمية انتقدت تصريحات أوباما، وأكدت أن الحكومة الهندية تحترم حقوق الأقليات وتعمل على توفير الحماية والعدالة لجميع المواطنين.

يُذكر أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان في زيارة دولة للولايات المتحدة في ذلك الوقت، وكانت الزيارة مميزة بتوقيع العديد من الصفقات الحاسمة وعقد جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي، وتم الترحيب الرسمي برئيس الوزراء الهندي في البيت الأبيض.

أشارت كريستيان أمانبور، إلى التهديد الذي تتعرض له الديمقراطية من قبل من يُسمون "الديمقراطيين غير الليبراليين"، وأشارت إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أنه واحد منهم، وسألت كيف يتعامل الرئيس الأمريكي مع هذا النوع من القادة، سواء في تسميتهم أو التعامل معهم.

وأجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بأن الموضوع "معقد"، وأشار إلى تجربته الخاصة في التعامل مع الحلفاء الذين قد لا يكونوا قد أداروا حكومات ديمقراطية بشكل مثالي، ولكن يجب الحفاظ على العلاقات معهم لأسباب عدة.

وفيما يتعلق بالتحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، فقد أشار أوباما إلى أن حماية الأقلية المسلمة في الهند، التي تشكل أغلبيتها الهندوس، يجب أن تكون جزءًا من المحادثة، وأنه إذا لم تحمى حقوق الأقليات العرقية في الهند، فهناك احتمال كبير بأن تتأثر الهند في مرحلة ما وتبدأ في التفكك، وهذا يتعارض مع مصالحها.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كان يتمتع بعلاقة حميمة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال فترة توليه منصبه.