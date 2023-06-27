تطوير مستمر.. الرعاية الصحية: إدارة لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها

أكد الدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم محافظات القناة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه يتم بذل مجهودات كبيرة من اجل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.

وقال مصطفى شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هيئة الرعاية الصحية تعمل على التطوير الدائم في منظمة خاماتها".

وأضاف مصطفى شعبان :" هيئة الرعاية الصحية إنشات إدارة عامة مختصة برضاء المنتفعين ونتلقى أي شكوى من المواطنين من اجل العمل على حلها وتلافيها في المستقبل".

وتابع مصطفى شعبان :" نحتاج إلى المزيد من التوعية للمواطنين المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل من اجل تلقي الخدمة الطبية بالشكل المناسب ".

واكمل مصطفى شعبان :" في كل مستشفى إدارة خاصة لنقل الصورة الحقيقية من شكاوى المرضى لرئيس الهيئة ووضع حلول لاي مشاكل تواجه المواطنين ".