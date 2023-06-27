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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تستدعي نائب رئيس البعثة الأمريكية بسبب بيان الولايات المتحدة والهند

بايدن ومودي
بايدن ومودي

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية ، الإثنين ، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية للتعبير عن القلق إزاء بيان صدر الأسبوع الماضي عن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا باكستان إلى ضمان عدم استخدام أراضيها كقاعدة لهجمات المتشددين.

صدر البيان الصادر عن الولايات المتحدة والهند بعد اجتماع بين زعيمي البلدين في البيت الأبيض يوم الجمعة وتلقى انتقادات من باكستان التي وصفته بأنه يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان 'تم التأكيد على أنه يتعين على الولايات المتحدة الامتناع عن إصدار تصريحات قد تفسر على أنها تشجيع لرواية الهند التي لا أساس لها والتي لها دوافع سياسية ضد باكستان.'

'تم التأكيد أيضًا على أن التعاون في مكافحة الإرهاب بين باكستان والولايات المتحدة كان يتقدم بشكل جيد وأن البيئة التمكينية ، التي تتمحور حول الثقة والتفاهم ، ضرورية لتعزيز العلاقات الباكستانية الأمريكية.'

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مات ميللر للصحفيين في إفادة صحفية يومية إن باكستان اتخذت خطوات مهمة لمواجهة الجماعات الإرهابية ، لكنه قال إن واشنطن دعت إلى القيام بالمزيد.

'ومع ذلك ، فإننا في الوقت نفسه نتفق أيضًا على أهمية استمرار باكستان في اتخاذ خطوات لتفكيك جميع الجماعات الإرهابية بشكل دائم ، بما في ذلك عسكر طيبة (عسكر طيبة) وجيش محمد ، ومنظماتهم الأمامية المختلفة. واضاف 'سنطرح هذه المسألة بانتظام مع المسؤولين الباكستانيين'.

عسكر طيبة هي الجماعة الإسلامية التي يُلقى عليها باللوم في هجمات مومباي عام 2008 التي قتل فيها أكثر من 160 شخصًا ، بينما أعلن جيش محمد مسؤوليته عن تفجير عام 2019 في كشمير الهندية أسفر عن مقتل 40 من القوات شبه العسكرية الهندية.

كانت العلاقات بين الهند وباكستان مشحونة منذ سنوات. منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947 ، خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب ، اثنتان منها على منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة في جبال الهيمالايا ، والتي يدعي كل منهما أنها كاملة ولكنها تحكم جزئيًا.

زعم الجيش الباكستاني ، السبت ، مقتل مدنيين اثنين برصاص القوات الهندية في إطلاق نار عبر خط السيطرة ، حدود الأمر الواقع في كشمير ، في أول صراع من نوعه منذ وقف إطلاق النار في عام 2021 بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.

وتقول الهند إن باكستان ساعدت متشددين إسلاميين قاتلوا قوات الأمن الهندية في الجزء الخاص بها من كشمير منذ أواخر الثمانينيات. وتنفي باكستان الاتهام وتقول إنها تقدم فقط الدعم الدبلوماسي والمعنوي للكشميريين الساعين لتقرير المصير.

البعثة الامريكية البيت الأبيض الخارجية الباكستانية الرئيس الأمريكي جو بايدن المتحدث باسم وزارة الخارجية الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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