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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسلام آمنين.. محطات مضيئة في مسيرة خطيب يوم عرفة

خطيب يوم عرفة
خطيب يوم عرفة

سلطت قناة الإخبارية السعودية الضوء علي خطيب يوم عرفة ، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد ، وذلك تحت وسم #بسلام_آمنين، حيث رصدت ، محطات في مسيرته .

ورصدت "الإخبارية" محطات رحلة خطيب يوم عرفة بدءًا من صدور الموافقة الكريمة على توليه إلقاء الخطبة لهذا العام 1444هـ مرورًا بسيرته التعليمية والعلمية، حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون في سن مبكرة، وقرأ على عدد كبير من العلماء بمن فيهم الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وآخرون.


كما أشارت القناة السعودية، إلى  المؤهلات العلمية التي حصل عليها خطيب يوم عرفة ، حيث نال درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في المذاهب المعاصرة بتقدير ممتاز، وله أكثر من ثلاثين كتابًا وبحثًا منشورًا وتحت النشر.

كما تَقَلّد مناصب عدة؛ منها: عضوية هيئة كبار العلماء، ونائب وزير الشؤون الإسلامية، وأستاذ دكتور ورئيس لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما شغل رئاسة وعضوية العديد من اللجان العلمية بوزارة الشؤون الإسلامية ومجمع الملك فهد وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

فيما قام بالتدريس والخطابة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما شارك في برامج الوزارات والجامعات العلمية.

وشارك في الإذاعة والتلفاز والصحف، وأشرَفَ وراقَبَ الرسائل العلمية وناقشها.

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