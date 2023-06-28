الزرافة سوسن تتفاعل مع الزوار أول أيام عيد الأضحى المبارك.. شاهد

رصدت عدسة “صدى البلد”، توافد عدد كبير من المصريين على حديقة الحيوان للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى.

وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الزرافة سوسن الشهيرة في حديقه الحيوان، بإطعامها رفقة الحارس والتقاط الصور التذكارية والمرح معها.

وتستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال عيد الأضحى 2023 من خلال عدة إجراءات، حيث تمتلك مصر عدد 8 حدائق حيوان منهم حديقة الحيوان بالجيزة وحديقة الأسماك بالقاهرة وحديقة الحيوان بكفر الشيخ والإسكندرية والشرقية والفيوم وبنى سويف وطنطا حيث تضم كل حديقة أعداد وأنواع حيوانات قادرة على إسعاد زائريها.

وفى هذا الصدد ، أكدت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن هناك استعدادات كبيرة تقوم بها الحديقة لاستقبال عيد الأضحي ، مشيرة إلى أنه سيتم إلغاء جميع إجازات العاملين بالحديقة خلال أيام عيد الأضحي، كما سيتم تجهيز الاسعافات والمطافئ داخل الحديقة لتكون على استعداد فى حال حدوث أى شيء داخل الحديقة .



ونوهت "صابر" خلال تصريحات لـ "صدي البلد " إلي أنه يتم تطهير بوابات الحديقة يوميا مع اتخاذ جميع إجراءات التعقيم منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن ، موضحة أن هناك العديد من الأنشطة الترفيهية مثل البدالات النهرية، والطفطف وسينما 3d، وسيارات الجولف والتى يمكن لأى زائر الاستعانة بها بشكل خاص ، وكذلك الملاهي.

وقالت مدير حديقة الحيوان، إن سعر تذكرة الحديقة 5 جنيهات و 20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات ، لافتة إلى أن الحديقة يمكنها استيعاب من 40 لـ 60 ألف زائر خلال أيام العيد.

وتابعت قائلة :"رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد، و5 جنيهات للفرد رسوم دخول بيت الضباع، و20 جنيها للفرد سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان" .