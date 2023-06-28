مكتملة العدد.. توافد كبير على فنادق الغردقة خلال إجازة عيد الأضحى

ارتفعت حجوزات الفنادق والقرى السياحية في الغردقة بشكل كبير مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت إدارات الحجز في تلك الأماكن أن الحجوزات اكتملت خلال أسبوع العيد، وذلك وفقًا للحجوزات المؤكدة للنزلاء المصريين والأجانب والعرب.

وقال إبراهيم سليمان، مسئول حجز في إحدى الشركات السياحية، إن فنادق الجونة وسهل حشيش وخليج أبو سوما ومكادي تتصدر قائمة الأسعار العالية للغرف، حيث شهدت أسعار الإقامة ارتفاعًا مقارنة بعيد الأضحى في العام الماضي.

وقد بلغ سعر الغرفة في عدد من القرى السياحية الشهيرة حوالي 7 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة.

وتستقبل هذه القرى السياحية ضيوفًا بارزين من كبار رجال الأعمال والمسئولين والسياح العرب.

وقررت وزارة السياحة إرسال لجان تفتيش لمراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء المصريين والأجانب، وللتأكد من جودة الأطعمة والمشروبات المقدمة.

وبالنسبة للأسعار في فنادق الأربع نجوم، فإنها تتراوح بين 2200 و3 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، بينما تتراوح في فنادق الخمس نجوم في الجونة وسهل حشيش وخليج مكادي بين 3 و5 آلاف جنيه لليلة الواحدة.

وتوجد أيضًا قرى سياحية، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة إلى 7 آلاف جنيه.