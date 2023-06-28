عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتملة العدد.. توافد كبير على فنادق الغردقة خلال إجازة عيد الأضحى

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ارتفعت حجوزات الفنادق والقرى السياحية في الغردقة بشكل كبير مع بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت إدارات الحجز في تلك الأماكن أن الحجوزات اكتملت خلال أسبوع العيد، وذلك وفقًا للحجوزات المؤكدة للنزلاء المصريين والأجانب والعرب.

وقال إبراهيم سليمان، مسئول حجز في إحدى الشركات السياحية، إن فنادق الجونة وسهل حشيش وخليج أبو سوما ومكادي تتصدر قائمة الأسعار العالية للغرف، حيث شهدت أسعار الإقامة ارتفاعًا مقارنة بعيد الأضحى في العام الماضي. 

وقد بلغ سعر الغرفة في عدد من القرى السياحية الشهيرة حوالي 7 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة. 

وتستقبل هذه القرى السياحية ضيوفًا بارزين من كبار رجال الأعمال والمسئولين والسياح العرب.

وقررت وزارة السياحة إرسال لجان تفتيش لمراقبة الخدمات المقدمة للنزلاء المصريين والأجانب، وللتأكد من جودة الأطعمة والمشروبات المقدمة.

وبالنسبة للأسعار في فنادق الأربع نجوم، فإنها تتراوح بين 2200 و3 آلاف جنيه للإقامة الشاملة للغرفة المزدوجة، بينما تتراوح في فنادق الخمس نجوم في الجونة وسهل حشيش وخليج مكادي بين 3 و5 آلاف جنيه لليلة الواحدة. 

وتوجد أيضًا قرى سياحية، حيث يصل سعر الليلة الواحدة في الغرفة المزدوجة إلى 7 آلاف جنيه. 

أجازة عيد الأضحى المبارك أجازة عيد الأضحى الشركات السياحية قرى سياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

أحمد حسن يعلن المبلغ المقدم من شيفيلد يونايتد الإنجليزي لضم مصطفى محمد.. مفاجأة

نجيب ساويرس يكشف حالة عادل إمام| ويؤكد: أنا أهلاوي.. وهذه حقيقة ترشحي لرئاسة النادي

العثور على جثته بعد اختفائها 5 أشهر.. لغز مجهول في وفاة نجم شهير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

موضوعات متعلقة

شاهد.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بالغردقة وسط حالة من الفرحة

الغردقة تستقبل السياح العرب والأجانب بأماكن رائعة ومجانية خلال عيد الأضحى

آلاف المريدين يحتفلون بختام مولد أبي الحسن الشاذلي في مرسى علم

وزنه 65 كيلو.. أضخم وأغلى جدي في الغردقة بسعر 11 ألف جنيه|شاهد

سفر 16 ألفًا من عمالة موسم الحج على متن 14 رحلة بحرية

أتوبيسات مجانية لنقل المصلين إلى ساحات العيد في الغردقة

أسقف الكاثوليك في الغردقة يشتري أضحية العيد ويؤكد تطبيق مبادئ الإخوة الإنسانية

زراعة البحر الأحمر تطرح خرافا حية بسعر 170 جنيها للكيلو القائم استعدادًا للعيد

ترشيحاتنا

الزراعة: بعثة الأطباء البيطريين المصريين تبدأ الكشف على الأضاحي في مجازر منى

الأهلي السعودي يرسل عرضًا رسميًا إلى برشلونة للتعاقد مع فرانك كيسي

أسعار أقوى وأسرع موديلات أودي RS6 و RS7.. صور

مش هتتفرج على النت تاني| المتهم بإدارة موقعي "إيجي بيست" و"موفيز لاند": "سرقت 2530 فيلما"

التعجل في الحج.. معناه وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

أكلة مميزة في عيد الأضحى.. طريقة عمل الطحال بالصلصة

فوائد لن تتوقعها لتناول الممبار .. التخسيس وتقوية المناعة أهمها

فيديو

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

محمد منير يخضع لعملية جراحية.. ورضا البحراوي يثير الجدل بسبب عدد زوجاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ