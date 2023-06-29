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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جدعنة المصريين.. رسالة مؤثرة من شاب يطلب كيلو لحمة لوالدته

صدى البلد

شارك محمد طاهر، أحد صناع المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة مؤثرة من شاب يطلب التبرع له باللحم في عيد الأضحى.

وجاء في رسالته: “مساء الخير يا طاهر، أنا محرج بس كنت عاوز أسألك لو ممكن تنزل عندك لو حد عامل أضحية العيد السنادي في نطاق الدقي يتبرعلي بكيلو لحمة”. 

وتابع: “انا عايش مع أمي بس ومكسوف منها لأن اللحمة غالية بتهرب منها بقولها مقبضتش”. 

وتفاعل عدد كبير خلال التعليقات مع رسالته، وطالبوا بالوصول إلي رقم تواصل مع هذا الشاب. 

ومن أبرز التعليقات: “لسه الدنيا فيها خير… انا في الدقي ابعتلي رقمه”.  

التواصل الاجتماعي اضحية العيد رسالة مؤثرة موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك محمد طاهر عيد الأضحى

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