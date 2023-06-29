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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 7 أضرار خطيرة تسببها سماعات الرأس.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Oppo A78 4G

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فئة 4 آلاف جنيه.. هاتف جديد رخيص الثمن من شاومي لعشاق Redmi

تعتزم شركة شاومي ، تقديم هاتف ذكي جديد متوسط الفئة ضمن تشكيلة ريدمي الشهيرة، ويعد الهاتف المسمى Redmi Note 12R، أول جهاز يتم إطلاقه في الصين يعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 4 Gen 2 الذي تم الإعلان عنه مؤخرا.

 

حفرة في الجمجمة وفقدان السمع.. 7 أضرار تسببها سماعات الرأس

تسبب مقطع فيديو شاركه شابا يقيم في كندا، في حالة من الصدمة لجميع لاعبي ألعاب الكومبيوتر في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أن حلق شعر رأسه أثناء بث مباشر ليتفاجئ بمشكلة كبيرة أعلى جمجمته سببتها له كثرة ارتداء سماعات الرأس.

 

موبايلات المستقبل.. أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي يمكنك شراؤها

يتوسع سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بسرعة كبيرة مع تقديم المزيد من الطرز الجديدة كل فترة، تزداد شعبية هذه الأجهزة نظرا لقدرتها على وضعها بسهولة في الجيب واستخدامها كجهاز لوحى متعدد الاستخدامات، ومع استمرار التنافس مع الهواتف الذكية ذات التنسيق الأكبر، وخلال فيعام 2023، ظهرت العديد من نماذج الهواتف الذكية القابلة للطي سنستعرض إليك فيما يلي أبرزها.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تسريبات تكشف أسرار أحدث هواتف أوبو Oppo A78 4G

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الذكي A78 5G  في شهر يناير الماضي، وتتطلع العلامة التجارية الآن إلى إضافة متغير آخر إلى تشكيلة Oppo A78 4G التي من المتوقع إطلاقها قريبا.

 

عرض مش هيتكرر.. خصم 25% على جوال سامسونج Galaxy A14 بمناسبة العيد

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، بمناسبة عيد الأضحى،  عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الأعياد.

 

تطبيق خطير احذر من تثبيته.. ما هو واتساب الوردي WhatsApp Pink؟

انتشرت عملية الاحتيال التى تدعى واتساب الوردى WhatsApp Pink، على الإنترنت مرة أخرى، وهي حملة تصيد جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب، والتي تتضمن إرسال رابط إلى مستخدمي التطبيق الأصلى يتنكر في شكل تحديث رسمي.

عرض العيد.. خصم 33% على جوال ريلمي GT3

تقدم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عروضا مغرية على الهواتف الذكية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الأعياد.

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