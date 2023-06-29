تصرّف غير متوقع من ابنة جوارديولا في مصر | شاهد

خطفت ابنة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الأنظار وذلك أثناء زيارتها مؤخرا لمصر ، لتستعرض ابنة جوارديولا آثار مصر بعد رحلة استجمام مع عائلتها لزيارة العديد من الآثار والمواقع السياحية

فقد بدأت ابنة جوارديولا زيارتها بزيارة مدينة القاهرة لتزور أهرامات الجيزة وانتهت رحلتها بزيارة معبد أبو سمبل والتقطت ابنة المدرب الإسباني بيب جوارديولا العديد من الصور حملت الكثير من الإثارة والتشويق.

على الجانب الآخر قد زارت ابنة جوارديولا معبد الكرنك، برفقة أسرتها والتقطت مجموعة من الصور ، لتعبر عن رأيها في عظمة ما شيده المصريون القدماء.

والتقطت ابنة جوارديولا بعض الصور من أمام معبد الدير البحري «حتشبسوت»، ومقابر وادي الملوك والملكات أثناء زيارتها إلى الأقصر.