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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حالة واحدة تمنعك من استرداد أموال شهادة الادخار.. ما هي؟

شهادة ادخار
شهادة ادخار

تعرض البنوك في السوق المصرفية المصرية العديد من شهادات الادخار التي توفر عوائد مجزية للعملاء، خاصة في ظل تعدد البنوك العاملة وتنوع شهادات الادخار من حيث الفائدة ودورية الصرف.

ويمكن للعملاء الحصول على أموالهم بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنويًا، بحسب مميزات الشهادة.

ويعد استثمار الأموال في شهادات الإيداع أكثر أمانًا وتحفظًا، إذ توفر معدلات فائدة أعلى من حسابات التوفير وسوق المال، مع معدل عائد مضمون غير متقلب، ولكنه يتطلب ترك الأموال مودعة لفترة زمنية محددة.

 الجدير بالذكر أنه يختلف من بنك إلى آخر فيما يتعلق بالشروط والعقوبات التي يطبقها البنك على السحب المبكر.

حالة تمنعك من استرداد أموال الشهادة

وعلى الرغم من ذلك، في بعض الحالات، قد لا يتمكن العملاء من استرداد أصل المبلغ الذي استثمروه في شهادة الادخار عند نهاية فترة الاستثمار.

وهذا ينطبق فقط في حالة كون المبلغ ضمانة لقرض أو بطاقة ائتمانية.

والجدير بالذكر أن العملاء يمكنهم عدم تجديد الشهادة وذلك قبل تجديدها تلقائيًا من قبل البنك، وفي حال تم تجديدها ولم يتم إضافة العائد الأول، يمكن للعملاء طلب استرداد الشهادة بدون احتساب عمولة استرداد.

ويجب على العملاء التسوق حول العثور على أفضل أسعار شهادات الادخار، حيث تقدم المؤسسات المالية نطاقًا واسعًا من العروض المختلفة بأسعار تنافسية وعروض ترويجية خاصة.

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كيف يمكن كسر شهادة الادخار؟

في سياق متصل، يمكن كسر الشهادات «أونلاين» بسهولة باستخدام تطبيقات الهاتف وشراء شهادات أعلى في الفائدة، ولا يضطر العميل للذهاب إلى الفرع طالما يستخدم «الموبايل البنكي» أو «الإنترنت البنكي».

كما يمكن كسر شهادات الادخار القديمة أو جزء منها يجرى بسهولة أيضا من خلال زيارة الفرع، وتقديم طلب ورقي خلال مواعيد العمل.

لن يتعرض العميل لخسارة كبيرة طالما مر على الشهادة 6 أشهر من ثاني يوم عمل لـ تاريخ الاكتتاب.

وتتفاوت نسبة الغرامة طبقا للمدة الزمنية المتبقية على موعد الاستحقاق، وفي الغالب تتراوح بين 1 إلى 3% من قيمة الشهادة يخسرها العميل بمجرد اتخاذ قرار فك الشهادة.

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