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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تثبيث الفائدة .. أعلى شهادات إدخار في البنوك تشتريها الأحد المقبل

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أعلى عائد على  شهادات إدخار في البنوك تشتريها الأحد المقبل، بعد انتهاء أجازة البنوك اليوم الجمعة وغدا السبت بعد إعلان البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 18.25% و19.25% على التوالي.

شهادة ادخار بنك مصر 

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا.

شهادات بنك مصر 2023

  • يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين.
  • يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
  • بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري 2023

 أصدر البنك الأهلى، مؤخرا، عدة شهادات ادخار ثلاثية جديدة تناسب احتياجات العملاء المختلفة، بمزايا تنافسية يبدأ سعر الشراء من 500 جنيه.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن شهادات البنك الأهلى الجديدة مرتفعة الفائدة، وذلك للمفاضلة بين الأنسب بحسب وجهة نظر كل عميل.. فما هذه الشهادات؟

شهادة الإدخار البلاتينية الثابتة

تأتي شهادة الادخار البلاتينية الثابتة ذات العائد الثابت بسعر فائدة 19% لمدة 3 سنوات.

ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه، حيث يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقًا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

شهادة الإدخار البلاتينية المتغيرة

تأتي شهادة الادخار البلاتينية المتغيرة ذات العائد المتغير بسعر فائدة 18.5% لمدة 3 سنوات.

عائد الشهادة مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزياده 0.25%، يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

شهادة الإدخار البلاتينية المتدرجة

تأتي شهادة الإدخار البلاتينية ذات العائد المتدرج بسعر فائدة 22%، 18% و16% على التوالي لمدة 3 سنوات.

سعر فائدة الشهادة يكون 22% خلال السنة الأولى، و 18% خلال السنة الثانية، و 16% خلال السنة الثالثة.

شهادة إدخار أمان المصريين

تأتي شهادة ادخار أمان المصريين بسعر الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وتتضمن وثيقة تأمين على الحياة للعملاء من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة، وتستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 ألفًا والوفاة بحادث 250 الف جنيه.

ويمكن سداد مبلغ التأمين التعويض حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة ، وتسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة، أو بلوغ العميل سن الـ60.

مزايا شهادات البنك الأهلى الجديدة 2023

توفر شهادات الادخار الثلاثية التي طرحها البنك الأهلى لعملائه فرصة جيدة للحصول على عوائد مجزية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما يتوفر لعملاء البنك إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات وفقاً للتعليمات السارية، ويتم تطبيق سياسة استرداد مختلفة لكل شهادة، وتتوفر هذه الشهادات للشراء من خلال محفظة فون كاش.

علاوة على ذلك، يوفر البنك الأهلى للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات، مما يتيح لهم الاستفادة من فوائد الشهادات الثلاثية دون الحاجة لسحب أموالهم.

شهادة بنك التنمية الصناعية 2023

- شهادة ثلاثية للعائد الثابت التراكمي المدفوع مقدما: بسعر فائدة 39% (مجمع) يتم إيداعه في حساب العميل من ثاني يوم شرائها، ويبدأ إصدار الشهادة من أول 50 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

شهادة بنك ناصر الاجتماعي 2023

شهادة ثلاثية تراكمية (للأفراد): سعر الفائدة 22% يصرف العائد في نهاية المدة.

شهادة سنة ونصف (الأفراد): نسبة الفائدة 20% يصرف العائد عند الاستحقاق.

- الشهادة الثلاثية (رد الجميل) لكبار السن من 60 عاماً إلى فوق: سعر الفائدة 17.75% يصرف العائد شهرياً، و19.25% يصرف سنويا، ويبدأ الشراء من أول ألف جنيه.

شهادة بنك QNB الأهلي 2023

- شهادة تحت اسم "أوائل QNB": بسعر فائدة 19% يصرف العائد شهرياً، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا، ويبدأ شراؤها من أول 10 آلاف جنيه، ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة بنك القاهرة 2023

شهادة (بريمو جولد) أجل 3 سنوات ذات العائد المتدرج (متناقص): تتراوح نسبة الفائدة السنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول 10 آلاف جنيه، ثم مضاعفات الألف جنيه.

شهادة البنك التجاري الدولي (CIB) 2023

- الشهادة الثلاثية للعائد الثابت التي يطرحها تحت اسم (Premium): سعر الفائدة 20% سنوياً ويصرف العائد شهرياً، ويتيح البنك بيع الشهادة من أول مليون جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.
 

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