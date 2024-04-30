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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي ومحمد محمود عبدالعزيز أول الحضور لعزاء عصام الشماع

صدى البلد

يقام اليوم عزاء السيناريست الراحل عصام الشماع فى مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة، بعد أن رحل عن عالمنا أمس الإثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص على حضور عزاء الراحل كل من: أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، والفنان أحمد السعدني، والفنان محمد محمود عبد العزيز.

بدأ عصام الشماع حياته فى دراسة الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس في عام 1982 وله العديد من الأعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة. 

 

في 2011 تم إنتخابه كنائب رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما.

ومن أهم أفلام عصام الشماع الذى قدمها، أخلاق العبيد و الكبريت الأحمر ج 2 - والكارما   والفاجومي وقمر 14 ونافذة علي العالم وأسلحة دمار شامل، كما قدم فيلم علمني حبك ومسلسل رجل في زمن العولمة.

السيناريست الراحل عصام الشماع عزاء عصام الشماع الدكتور أشرف ذكي احمد السعدنى أخبار محمد محمود عبد العزيز

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