ملاك العيلة مات.. لطيفة تحسم الجدل وتكشف سبب وفاة شقيقها نور الدين

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة “موزاييك”، عن السبب الحقيقي لوفاة شقيقها نور الدين، مؤكدة أن الوفاة كانت طبيعية وحدثت أثناء نومه، ولا توجد أي شبهة جنائية كما تداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشارت لطيفة إلى أن شقيقها كان يُعرف بلقب “ملاك العائلة”، وكان يتواصل مع أسرته قبل وفاته بساعات، متأثرًا بالأحداث في غزة.

وناشدت الجمهور بتحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، كما وجهت الشكر لكل من قدّم لها واجب العزاء، مؤكدة أن روح شقيقها ستظل حاضرة في قلوبهم رغم فراق الجسد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/I3KfbVbjXHQ