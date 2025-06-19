فيديوهات مخلة.. القبض على فتاة تدير صفحة مشبوهة على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات بالجيزة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.