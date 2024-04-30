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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغيابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة إنبي في الدوري غدا

بيراميدز
بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، عن القائمة التي تخوض مباراة إنبي، غدا الأربعاء، بالجولة 20 للدوري المصري.

وشهدت قائمة بيراميدز غيابات بالجملة على رأسها رمضان صبحي لإيقافه مباراتين، للطرد في لقاء البنك الأهلي، بجانب كريم حافظ والجنوب أفريقي فاخري لاكاي لتراكم البطاقات.

ويغيب عن بيراميدز أيضا أحمد ميهوب حارس المرمى وعلي جبر للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد فتحي – أحمد توفيق – أحمد سامي – أسامة جلال – محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد رضا "بوبو" – محمود صابر – يوسف أسامة – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

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