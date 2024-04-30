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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

منة عدلي القيعي تحذف صورها مع خطيبها إيهاب عبدالواحد وتلغي متابعته.. تفاصيل

صدى البلد

قررت الشاعرة منة عدلي القيعي أن تحذف جميع صورها مع خطيبها إيهاب عبد الوهاب؛ وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

شاهد الفيديو:

 

ولم تكتف منة عدلي القيعي بحذف الصور فقط بل قامت أيضًا بإلغاء متابعته على إنستجرام وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وكثرت علامات الاستفهام حول فسخ خطوبتهما إلا أن كلا منهما يلتزم الصمت حتى الآن.

وقد احتفل الملحن إيهاب عبد الواحد، بخطبته من الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي في الساحل الشمالي، بعد تعاونهما في أغنية الغزالة رايقة وذلك بحضور مجموعة من نجوم الفن وأصدقائهما المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه وذلك فى 2022.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور للعروسين وهما يرقصان سويًا على أنغام الأغاني الشعبية، بينما ارتدت منة القيعي فستانًا قصيرًا مزود بشراشيب Ruffles مع تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط.

شاهد الفيديو:

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