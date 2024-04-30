"نيران صديقة" تقضي على جنديين في الجيش الإسرائيلي

قُتل اثنان من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع على يد قوات الجيش الإسرائيلي عندما فتحت دبابة النار عن طريق الخطأ على مبنى يتواجد فيه الجنود.

ووقع الحادث خلال تبادل إطلاق النار مع مسلحي حماس بعد إصابة دبابة بالمتفجرات وخلال المعركة، أطلقت دبابة النار خارج منطقة إطلاق النار ضد الأوامر، وأصابت مبنى بداخله قوات من الجيش الإسرائيلي، بحسب ما ذكرته إذاعة "كان".

وقُتل في الحادث جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي الرقيب أول عيدو أبيب والرقيب أول كالكيدان مهار وأصيب جنديان آخران.