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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو بتتعامل مع شخص نرجسي.. خطوات تساعدك في علاجه

طرق علاج الشخصية
طرق علاج الشخصية النرجسية  

التعامل مع الشخصية النرجسية أمر معقد للغاية، ويحتاج إلى شخص سوى حتى يستطيع التعامل معه بشكل سليم دون أن يؤثر عليهم نفسيا.

 

طرق علاج الشخصية النرجسية

 

وقال أحمد أمين المتخصص في العلاقات الانسانية، إن التعامل مع الشخص النرجسي أمر ليس بالبسيط، فيجب معرفة الاسباب التي جعلته يتحول لهذا الشخص.

 

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وتابع أمين، لـ “صدى البلد” الإخباري، أنه يجب التوصل إلى الأسباب والعوامل التي أدت الي ظهور اضطراب الشخصية النرجسية، بما في ذلك العوامل الوراثية والبيئية، ومن ضمن هذه الاسباب التجارب السلبية في الطفولة والتربية السيئة لانها لها تأثير على تشكل هذا الاضطراب.

 

وأشار أمين، إلى أنه يمكن استخدام عدة أساليب لعلاج اضطراب الشخصية النرجسية؛ ويلعب العلاج النفسي دورًا مهمًا، ومن أمثلة هذه العلاجات العلاج السلوكي المعرفي (CBT) والعلاج النفسي الديناميكي والعلاج المعرفي- السلوكي الجمعي، وتهدف كل هذه الاساليب إلى مساعدة الأشخاص النرجسيين على فهم أنماط التفكير والسلوك غير الصحية وتطوير استراتيجيات صحية للتعامل معها.

 

 وأوضح أمين، أنه يمكن للأشخاص النرجسيين أن يعملوا على تحسين أنفسهم وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والعاطفية، يمكن أن يشمل ذلك تعلم فنون التواصل الفعالة، وتطوير التعاطف والانفتاح على وجهات نظر الآخرين، والتنمية الشخصية المستمرة يمكن أن تكون مفيدة في تعزيز النمو الشخصي وتحسين العلاقات.

 

طرق علاج الشخصية النرجسية

 

وأكد امين، أنه تواجه التحديات في علاج اضطراب الشخصية النرجسية في التعاون مع المعالج، حيث إن الأشخاص النرجسيين غالبًا ما يكونون مقتنعين بأنهم لا يحتاجون إلى علاج أو أنهم أفضل من الآخرين، قد يتطلب الأمر الكثير من الصبر والتفاهم من المعالج لكسب ثقة الشخص النرجسي، وتحفيزه على المشاركة في العلاج.

 

ونصح أمين، أن الدعم المجتمعي مفيدًا للأشخاص النرجسيين أثناء العلاج، والانضمام إلى مجموعات الدعم أو الاستفادة من الدعم الاجتماعي، ويمكن أن يساعد الأشخاص النرجسيين على التواصل مع الآخرين الذين يشاركون نفس التحديات والتجارب.

 

واختتم أمين، أن يجب توجيه العلاج بشكل فردي لكل شخص وفقًا لاحتياجاته الفردية وظروفه، وقد يستغرق العلاج وقتًا طويلاً وجهدًا من الشخص النرجسي لتحقيق التحسن، ومن الممكن أن يواجه بعض الانتكاسات في طريقه. ولكن مع الاستمرار في العلاج، يمكن للأشخاص النرجسيين تطوير رؤية صحية لأنفسهم وتحسين نوعية حياتهم وعلاقاتهم.

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