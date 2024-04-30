من غير ملل وتقيد.. نصائح تساعدك على إنقاص وزنك بنجاح وصحة

بعد فترة طويلة من إتباع نظام غذائي نشعر بالملل، وبالاخص عندما يتم إتباع رجيم قاسي لإنقاص الوزن في فترة قصيرة، إلا اخه سرعان ما نتوقف ونبدأ في إكتساب وزن أكثر مما كنا عليه.

نصائح فعالة لإنقاص الوزن بنجاح

وقدم الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية و العلاجية ، بأنه يمكن إتباع نظام غذائي متنوع يساهم في القضاء على الشعور بالملل من الوجيبات المتكررة، ويساعد على الإستمرار في إنقاص الوزن بنجاح.

وتابع القيعي في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن ابرز النصائح التي يمكن إتباعها عند إنقاص الوزن بدون التقيد بنظام غذائي محدد، تشمل ما يلي :

- تناول 3 حصص يومية من الخضروات ويمكن تناول المزيد منها خاصة الخضروات الورقيه، مثل: الجرجير حيث أنها مليئة بالماء والألياف وهو مايساعد على الشبع بسعرات حرارية قليلة ولوقت أطول.



- في حالة الجوع بين الوجبات يمكن إختيار تناول لفائف الخس بديلا عن الخبز لتقليل استهلاك الكربوهيدات.



-يمكن تناول حصتين من الفاكهة يوميا، ويفضل إختيار الفاكهة ذات المحتوى الأعلى من الألياف وذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل: التفاح للمساعدة على الشعور بالشبع، ولأنها محتواها من السكر منخفض.

نصائح فعالة لإنقاص الوزن بنجاح



- تناول الفشار المعد بالقليل من الدهون والأملاح أو رقائق الشوفان أو المكسرات بكميات قليلة كوجبة خفيفة بدلا من رقائق البطاطس المقلية.



- إستبدال الاطعمة المقلية في زيت غزير بالقلي الهوائي بملعقة واحدة من الزيت، ويفضل إستخدام الزيوت الطبيعية، مثل : زيت الزيتون والابتعاد عن الزيوت المهدرجة.



- الاستعانه بالمشروبات التي تساعد على تقليل الشهية، مثل: القهوة الخضراء والقهوة التركي ويجب الابتعاد عن القهوة 3×1 سريعة التحضير.

_ تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والحلويات المصنعة؛ حيث أنها ليست فقط عالية السعرات الحرارية، وعديمة القيمة الغذائية بل أيضا تساعد على تذبذب مستوى السكر في الدم والشعور السريع بالجوع.

_ استبدل السكر الأبيض بعسل النحل .



- تقليل استهلاك المحلي الصناعي بديل السكر؛ حيث أنه يعمل على فتح الشهية.

_ ينصح بشرب 8 أكواب من الماء يوميا