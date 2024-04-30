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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يصدم نجم الأهلي باستبعاده من مواجهة الإسماعيلي

كولر
كولر

أكد الإعلامي أمير هشام أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي، استقر على استبعاد محمد مجدي أفشة، نجم الفريق، من مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "كولر يقرر استبعاد أفشة من قائمة الاهلي لمواجهة الإسماعيلي غداً في الدوري".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي غدا الأربعاء المقبل في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، بعدما تعادل في مباراة الذهاب بدون أهداف.

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