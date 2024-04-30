146 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تجلب الخير للمصريين

مازالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجنى ثمار جولاتها الخارجية للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة، وخاصة مع الجانب الصينى والذى تشهد استثماراته المشتركة نموا مضطردا في الأشهر الأخيرة.

ذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع حجر الأساس لمصنع شركة شين شينغ الصينية لصناعة مسبوكات حديد الزهر باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ووفقا للبيان، يستهدف المصنع، المقام على مساحة 270 ألف متر مربع، إنتاج مواسير ضغط عالي من الزهر المرن (من 100 مم إلى 1000 مم)، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 240 ألف طن.

ومن المقرر الانتهاء من إنشاء المصنع، الذي سيوفر 714 فرصة عمل مباشرة، خلال الربع الأول من عام 2025، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقد أعرب السيد وليد جمال الدين، خلال كلمته عن سعادته بوضع حجر الأساس لمشروع شين شينغ لصناعة مواسير الزهر، حيث كان اللقاء الأول مع مسئولي الشركة خلال الجولة الترويجية لوفد الهيئة بدولة الصين في مايو الماضي، لذا فإن الاحتفال اليوم بوضع حجر الأساس هو مؤشر على الثقة المتبادلة والجدية بشأن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة شين شينغ، حيث أبدى رئيس الشركة رغبته في التوسع من خلال مزيد من المشروعات في مجالات أخرى تعمل بها المجموعة مثل صناعة الادوية.

وأكد أهمية توطين صناعة مواسير الزهر لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتلبية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، كما ثمن جهود السفارة الصينية بالقاهرة وشركة تيدا – مصر في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه صرح السيد تشاو ليو تشينج الملحق التجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة أن مصر من أولى الدول التي أقامت علاقات مع دولة الصين، ويعد هذا العام هو الذكرى العاشرة لإقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بتوجيه من رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، كما أكد أن مصر حققت نجاحاً كبيرا في التعاون مع الاستثمارات الصينية وفقاً لاستراتيجية الحزام والطريق، وأشار إلى أن اكتمال هذا المشروع سوف يعطي الثقة لمزيد من الشركات الصينية للاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق صرح السيد وي جيان تشينغ، المدير العام التنفيذي لشركة تيدا الصين أفريقيا، أن احتفال اليوم بوضع حجر الأساس يعبر عن مزيد من الفرص التنموية في المستقبل، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التعاون والدعم الذي جعل (تيدا – مصر) تستقطب 160 شركة بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وفرت من خلالها 50 ألف فرصة عمل، وأكدت بها على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

أوضح يى ماولين رئيس مشروع مواسير حديد الدكتايل أن وضع حجر الأساس يعد لحظة فارقة في تاريخ تطور الشركة والتي تعد أكبر شركة في العالم لتصنيع مواسير حديد الدكتايل، حيث أن التواجد بالمنطقة الاقتصادية يمكن الشركة من تقديم خدمات أكبر لعملائها في مصر وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، ودعم التنمية الإقليمية، كما تقدم بالشكر للمنطقة الاقتصادية على الدعم والمساندة.

نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في استقطاب استثمارات بنحو 894 مليون دولار، منذ يناير 2024 وحتى الآن، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، وفق وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة.

المشروعات الصينية الجديدة

وقدرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إجمالي الاستثمارات الصينية التي جذبتها منطقة "تيدا-مصر" للتعاون الاقتصادي بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بنحو ملياري دولار، موزعة بين 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة، وجاءت منطقة القنطرة غرب في صدارة اهتمام الجانب الصيني مؤخرا، حيث تم توقيع عقود 3 مشروعات لشركات صينية بها منذ بدء العام المالي 2023 /2024 الحالي، لشركات "دي سيتا لإكسسوارات الملابس – هينشينج للصباغة وتجهيز المنسوجات – هينيواى لصناعة حقائب السفر)، مما يؤكد على أن هذه الشراكة تعد نموذجاً للتعاون الاقتصادي المتميز القائم على الرؤى المشتركة بالقطاعات الصناعية.

قال رئيس الوفد الصيني إن مقاطعة تشيجيانج تمتلك استثمارات بمصر تصل إلى 1.132 مليار دولار تشمل مجالات المنسوجات والنفط والغاز والمنتجات البلاستيكية.

ومن أبرز المشروعات الصينية الجديدة التي شهدت المنطقة الاقتصادية افتتاحها وتشغيلها خلال العام المالي 2023/2022، الآتي:

- تشغيل الخط الرابع لمصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس باستمارات 320 مليون دولار بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً بعدد عمالة 560 عامل، وبهذه التوسعات يكون مصنع جوشي مصر للفايبر جلاس هو الرابع عالمياً في هذه الصناعة.

- استثمارات 15 مليون دولار لمشروع مجمع تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف على مساحة 27 ألف متر مربع.

- مصنع فان يانج لإنتاج الأقمشة والمفروشات باستثمارات 60 مليون دولار وفرص عمل 1200 فرصة مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات.

- يان جيانج لإنتاج منتجات النظافة الصحية باستثمارات 18 مليون دولار وتوفير فرص عمل لنحو 124 عامل مصري وطاقة إنتاجية 11280 ألف طن من المنتجات.

مصنع ميديا Midea لإنتاج غسالات الأطباق باستثمارات 25 مليون دولار و240 فرصة عمل مباشرة وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً.

- هنج تونج لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمارات 6 مليون دولار و100 فرصة عمل مباشرة بطاقة أنتاجية 2 مليون كابل سنويًا.ودعا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة مقاطعة تشيجيانج الصينية لعقد مزيد من اللقاءات مع الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هذا اللقاء تمهيد لمزيد من الاستثمارات خاصة وأن مصر تعد أولى البلاد التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق.