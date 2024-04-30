أمطار في عز الحر.. الأرصاد تحذر هذه المناطق من الطقس

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية رغم الحر

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلا للحرارة خلال ساعات النهار في معظم مناطق البلاد وفي بيان رسمي نشرته الأرصاد على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشارت إلى أن الحرارة ستكون شديدة في جنوب الصعيد، بينما ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال البلاد، وستكون معتدلة في مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وأوضحت الأرصاد حالة الطقس اليوم، والظواهر الجوية المتوقعة،مؤكده على انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء مع نشاط الرياح على جميع أنحاء الجمهورية

وعن الظواهر الجوية المتوقعة فقالت الارصاد أنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س)أما الوجه البحرى ومدن القناة فتشهد شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س) كما تشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30 كم/س) والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد شبورة مائية صباحا ورياحا نشطة أحياناً (30) كم/س).

وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء ورياح نشطة أحياناً (30) كم/س) اما شمال الصعيد يشهد رياحا نشطة أحيانًا (32 كم/س) وجنوب الصعيد يشهد رياحا نشطة أحياناً (30 كم/س).

واخيرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فتسجل

القاهرة الكبرى: 30 17

الوجه البحري ومدن القناة: 29 16

الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية: 24 16

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: 24 17

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 33 23

شمال الصعيد: 31 16

جنوب الصعيد: 36 22