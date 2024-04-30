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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد اتهامها بـ الزنـ.ـا.. المواجهة الأولى بين ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، إن الإعلامية ميار الببلاوي، أخطأت في حقه أكثر من مرة، منوها بأن الكثير أبلغوه وقالوا له (دي بتقول عليك تيس) وأنه يرد عليهم بقوله (لا تلوموا شخصا مجروحا).

شاهد الفيديو:

 

وأضاف محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه قال على الرجل الذي يرضى بأن يكون محللا بين مطلقة وطليقها، فهكذا قال النبي عن الزوج المحلل (التيس المستعار).

وأشار محمد أبو بكر إلى أنه لم يقل كلمة تيس على زوج الإعلامية ميار الببلاوي، لأنه لا يعرفه أصلا، منوها بأنه ما خرج الآن للحديث في هذه المسألة إلا بعد أن وصل الأمر إلى القضاء.

وتابع أبو بكر جاد الرب قائلا: لو أنا غلطت كنت هطلع أعتذر ولا أتمادى في الخطأ، موضحا أنه لم يخطئ، وبين الحكم الشرعي دون المساس بأي شخص.

قال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه علق على فيديو للإعلامية ميار الببلاوي، مضيفا أن حلقتها تضمنت أقوال وأفعال تخالف الشرع ولا يليق بنسائنا أن تشاهد هذه الحلقة.

وأشار إلى أن ميار الببلاوي، صرحت بأنها تطلقت 11 مرة من زوجها، وعادت إلى زوجها بدون محلل شرعي.

وأوضح أنه تحدث عن حكم الشرع في الطلاق وعدده، وبين حكم المحلل والمحلل المستأجر للتحايل على عودة المطلقة بينونة كبرى لزوجها.

وأكد أن حديثه عن هذه الحلقة لم يتضمن سب ولا قذف ولا تشهير بـ ميار الببلاوي، متبرئا من تهمة التشهير بها على مواقع الإنترنت.

خرجت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن صمتها بعد الهجوم الشرس الذى تعرضت له واتهامها من قبل الداعية محمد أبو بكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل كما تهاجم الإعلامية بسمة وهبة.

تعرّضت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي إلى هجوم شرس من قبل الداعية محمد أبوبكر بالزنــ.ـا بسبب كثيرة زيجاتها وعدم وجود محلل وقررت أن تهاجم الداعية والإعلامية بسمة وهبة بعد ظهورها في برنامجها العرافة والذى تسبّب فى هذه الأزمة.

وتصدّرت ميار الببلاوي محركات البحث جوجل بعد خروجها في بث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وظهرت فيه وهي منهارة من البكاء بسبب حديث شيخ أزهري عنها.

شاهد الفيديو:

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