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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في نهاية مارس الماضي..

الصين.. 1.57 تريليون دولار حجم الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي

الصين
الصين

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن الأصول المالية الخارجية للقطاع المصرفي الصيني بلغت 1.57 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس الماضي.

وبلغت الالتزامات المالية الخارجية للقطاع المصرفي 1.41 تريليون دولار في نهاية مارس، مما أدى إلى 153.9 مليار دولار من صافي الأصول الخارجية، وفقا للهيئة.

وضمن الأصول المالية الخارجية، بلغت أصول الودائع والقروض نحو 1 تريليون دولار، وهو ما يمثل 64 في المائة من الإجمالي، وبلغت أصول السندات 354.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 23 في المائة من الإجمالي.

إجمالي الودائع والقروض

وفي الالتزامات الخارجية، بلغت التزامات الودائع والقروض 823.1 مليار دولار أو 58 في المائة من الإجمالي، في حين بلغت حصص الملكية والالتزامات الأخرى 366.3 مليار دولار أو 26 في المائة من الإجمالي. 

الصين النقد الأجنبي الأصول المالية القروض دولار

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