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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر: 30 يونيو الثورة الأعظم في تاريخ مصر

السعيد غنيم، النائب
السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

هنأ الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا إنها ستظل هي الثورة الأعظم في تاريخ مصر الحديث، تلك الثورة التي ضرب بها المصريون أروفع الأمثلة في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية ، وفي التلاحم بين الشعب والقيادة المتمثلة في شخصكم الكريم".


وأضاف غنيم، أن ثورة 30 يونيو أثبتت للعامل كله كيف وقف الشعب المصرى ضد هذه الجماعة وخرج عن بكرة أبيه ليعلن عن موقفه ضد هؤلاء، إضافة للدور العظيم للقوات المسلحة، متابعا:" التاريخ سيذكر شجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ القرار وفي مواجهة دول التآمر والاستعلاء، وكيف نجحت القيادة السياسية في استعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع الوطن الغالي".


وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو بدأت خطة التنمية في مجال البنية التحتية وشبكات الطرق والكباري والأنفاق ونقلتم الريف المصري نقلة حضارية بمشروعكم المتكامل حياة كريمة، قائلا:" 30 يونيو ملحمة متكاملة لأمة حشدت قوتها الشاملة من أجل البقاء ومناهضة محاولات قوى الشر لاختطاف الدولة والهيمنة عليها، والتي رسخت أمام العالم أجمع عزيمة الشعب المصري وقوة إرادته الأبية".

السعيد غنيم حزب المؤتمر ثورة 30 يونيو 30 يونيو السيسي

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