نجا من انفجار ضخم.. ظهور مفاجئ لكوكب يشبه المشتري

بعد نجاته من انفجار ضخم، ظهر كوكب شبيه بالمشتري يبعد حوالي 520 سنة ضوئية من كوكب الأرض بعد تعرضه للتضخم والانفجار فيما جعل العلماء يعتقدون باختفائه.



وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أطلق على الكوكب اسم «هالا Halla»، وهو يدور الكوكب خارج المجموعة الشمسية حول نجم عملاق أكبر من شمسنا يُدعى بايكدو، ويقع في كوكبة (مجموعة من النجوم) تدعى Ursa Minor أو «الدب الأصغر».

ويدور «هالا» حول بايكدو على مسافة حوالي نصف المسافة بين الأرض والشمس.

واستخدم العلماء القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية «تيس» (TESS) التابع لوكالة «ناسا»، الذي يدرس النجوم القريبة، لمراقبة بايكدو.

وكشفت ملاحظات الفريق أن النجم احترق ذات مرة من خلال الهيليوم الموجود في قلبه. وتوقعوا أنه توسع وتضخم نتيجة لذلك ليتحول إلى نجم عملاق أحمر.

ويطلق على نجم ما اسم «العملاق الأحمر» حين يتضخم ويحترق من خلال العناصر الموجودة في قلبه قبل أن ينفجر ويبتلع ما حوله، بما في ذلك الكواكب القريبة من المدار.

لكن على الرغم من ذلك، فقد تمكن «هالا» من البقاء ولم يتعرض للدمار، الأمر الذي أثار حيرة مؤلفي الدراسة التي نشرت أمس (الأربعاء) في مجلة «نيتشر».