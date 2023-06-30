عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجا من انفجار ضخم.. ظهور مفاجئ لكوكب يشبه المشتري

شبيه كوكب المشترى
شبيه كوكب المشترى

بعد نجاته من انفجار ضخم، ظهر كوكب شبيه بالمشتري يبعد حوالي 520 سنة ضوئية من كوكب الأرض بعد تعرضه للتضخم والانفجار فيما جعل العلماء يعتقدون باختفائه. 
 

txt

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

txt

محافظ المنيا: إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، أطلق على الكوكب اسم «هالا Halla»، وهو يدور الكوكب خارج المجموعة الشمسية حول نجم عملاق أكبر من شمسنا يُدعى بايكدو، ويقع في كوكبة (مجموعة من النجوم) تدعى Ursa Minor أو «الدب الأصغر».

ويدور «هالا» حول بايكدو على مسافة حوالي نصف المسافة بين الأرض والشمس.

واستخدم العلماء القمر الصناعي العابر لاستطلاع الكواكب الخارجية «تيس» (TESS) التابع لوكالة «ناسا»، الذي يدرس النجوم القريبة، لمراقبة بايكدو.

وكشفت ملاحظات الفريق أن النجم احترق ذات مرة من خلال الهيليوم الموجود في قلبه. وتوقعوا أنه توسع وتضخم نتيجة لذلك ليتحول إلى نجم عملاق أحمر.

ويطلق على نجم ما اسم «العملاق الأحمر» حين يتضخم ويحترق من خلال العناصر الموجودة في قلبه قبل أن ينفجر ويبتلع ما حوله، بما في ذلك الكواكب القريبة من المدار.

لكن على الرغم من ذلك، فقد تمكن «هالا» من البقاء ولم يتعرض للدمار، الأمر الذي أثار حيرة مؤلفي الدراسة التي نشرت أمس (الأربعاء) في مجلة «نيتشر».

 

كوكب الأرض انفجار ضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

نهب مركز تجاري كبير بباريس وسط أعمال الشغب| فيديو

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

قوات الأمن السعودي تلقي القبض علي 3 مقيمين مصريين.. اعرف السبب

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

انتشالهم مهمة انتحارية.. عشرات الجثث ملقاة داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

مشيتها فيها ثقة.. بقرة تتجول وحيدة ليلا في شوارع المنصورة/ شاهد

عدوى قاتلة.. وفاة أول حالة مصابة بفيروس أوز في العالم

انقطاع للكهرباء وتوقف تام للحياة.. موجة حر مميتة تضرب باكستان

انخفاض الكربون.. الصين تعلن محاربتها للتغير المناخي

داخل الفريزر.. حقيقة بلاغ عن متفجرات داخل سوبرماركت في المانيا

محاطة بالموظفين والركاب.. سيدة تلد على متن قطار في رحلة كينية

ترشيحاتنا

بهذا السعر .. اشتري أرخص سيارة جديدة في مصر

أحمد موسى: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم 500 سنة.. فيديو

الصفاقسي يهدي الترجي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

أسبارتام والإصابة بالسرطان .. مفاجأة صادمة من الصحة العالمية لعشاق المشروبات الغازية

غدا بدء تسجيل قراءة عداد غاز المنزل لشهر يوليو| كافة الطرق

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

تكحيل عين الخروف العربي وصبغ رأسه.. أغرب عادات الاحتفال بالعيد

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ