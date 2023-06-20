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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة نادرة.. ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة للأرض

ناسا توثق ظاهرة تحدث
ناسا توثق ظاهرة تحدث على كوكب المشتري مشابهة لكوكب الأرض

وثقت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، لحظة نادرة لظاهرة حدثت على كوكب المشتري مشابهة لما يحدث على كوكب الأرض. 

وأظهرت الصورة التي نشرتها وكالة ناسا اصطدام صاعقة برق ذات ضوء أخضر بـ كوكب المشتري بالقرب من القطب الشمالي منه، وفق ما نقلته “الديلي ميل”. 

والتقطت المركبة الفضائية “جونو” الصورة الملحمية خلال تحليقها القريب الحادي والثلاثين عندما كانت على ارتفاع 19900 ميل فوق قمم كوكب المشتري.

كوكب المشتري والأرض 

وتسمى الظاهرة الطبيعية على كوكب المشتري “برق جوفيان” وقد تمت ملاحظتها لأول مرة بواسطة المركبة الفضائية فوييجر 1 عندما حلقت فوق كوكب المشتري في مارس 1979.

وقد أوضحت شانون براون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا، كاليفورنيا وهي عالمة جونو والمؤلفة الرئيسية للورقة البحثية، في بيان سابق:  “بغض النظر عن الكوكب الذي تعيش فيه  تعمل الصواعق مثل أجهزة الإرسال اللاسلكي - ترسل موجات الراديو عندما تومض عبر السماء”.

جدير بالذكر أن الصواعق على الأرض تنشأ من السحب المائية وتحدث كثيرا بالقرب من خط الاستواء، بينما على كوكب المشتري، من المحتمل أن يحدث البرق أيضا في الغيوم التي تحتوي على محلول ماء الأمونيا ويمكن رؤيته بشكل أساسي بالقرب من القطبين.

وتتشكل ومضات الضوء الساطعة التي لا يمكن التنبؤ بها عادة على كوكبنا على ارتفاع 60 ميلا فوق العواصف الرعدية الكبيرة مما يؤدي إلى توهجات تستمر لأجزاء من الثانية.

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الصورة: ناسا

 

 

 

 

 

 

 

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