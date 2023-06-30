إعارة .. لايبزيج الألماني يضم جوهرة ليفربول رسميًا

أعلن نادي لايبزيج الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده مع البرتغالي فابيو كارفاليو قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكر نادي لايبزيج في بيان رسمي، أنه تعاقد مع فابيو كارفاليو على سبيل الإعارة حتى 2024.

أول تعليق من كارفاليو:

وقال كارفاليو في تصريحات لموقع لايبزيج الرسمي:" كلاعب شاب، إنها خطوة كبيرة بالنسبة لي أن انتقل من إنجلترا إلى الدوري الألماني، فريق لايبزيج كان ناجحًا للغاية في السنوات الأخيرة، أتطلع إلى تحدٍ جديد وأريد مساعدة الفلايق".

وتابع:" هدفي هو اللعب بأكبر قدر ممكن في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، يتمتع لايبزيج بسمعة طيبة في منح اللاعبين الشباب هذه الأنواع من الفرص، وهذا هو السبب في أن هذا هو النادي المثالي بالنسبة لي لمواصلة تطوري فيه".

وكان ليفربول تعاقد مع كارفاليو صاحب الـ 20 عاما، في الصيف الماضي، قادما من نادي فولهام، لخلافة النجم المصري محمد صلاح "مستقبلا".