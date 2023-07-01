أخبار التوك شو | أبو العينين يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو .. وأحمد موسى: ‏مصر تغيرت للأفضل بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



10 سنوات على 30 يونيو| محمود بدر: «تمرد» بدأت بحلم وأصبحت حقيقة

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن حملة تمرد بدأت بحلم، وأصبحت حقيقة بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنه تم جمع 22 مليون توقيع على استماراتها؛ لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.



أبو العينين يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعض الكلمات المؤثرة للشعب المصري بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو، قائلا "كل سنة وشعب مصر العظيم طيب وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو .. وأدعو الله أن يتمم نعمته علينا جميعاً".



الشوباشي: السيسي هدية ربنا لمصر وحط رأسه على كفه في 30 يونيو

أكد الكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي، أن سبب استجابة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع خلال ثورة 30 يونيو للمصريين لأنه مؤمن بمصر وشعب مصر بينما خسر الإخوان لأنهم خاطبوا المصريين بلغة ليست لغتنا.



أبو العينين: أشكر الرئيس السيسي لدعوته إلى الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعوته إلى عقد حوار وطني.



أبو العينين: الإعلامي أحمد موسى له دور وطني كبير.. وشبكة صدى البلد تتمتع بالمصداقية| فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قناة صدى البلد، لها مَعزَّة خاصة لديه؛ نظرا لدورها الوطني الكبير خلال الـ10 سنوات الماضية، كما أن الإعلامي أحمد موسى، قدم دورا وطنيا كبيرا، بجانب الإعلاميين مصطفى بكري وحمدي رزق رولا خارسا، مشيرا إلى أن جميع المسئولين والقيادات الكبيرة في الدولة، تضبط ساعتها على برنامج الإعلامي أحمد موسى؛ لمتابعة ما سيقدمه خلال برنامجه.



أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري ذكي وفطن جدا، ويعلم جيدا ماذا يفعل، ويعلم من هو القائد الذي قدم حياته فداء لمصر في 30 يونيو؛ لينقذ الشعب بأكمله من مصير مظلم ودموي.



أحمد موسى: ‏مصر تغيرت للأفضل بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى إن ‏مصر تغيرت للأحسن بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية.



مصطفى بكري : النائب محمد أبو العينين دفع ضريبة الدفاع عن الوطن بتهديد مصانعه

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن دور الإعلاميين في مواجهة بطش الإخوان الإرهابيين، أثناء توليهم فترة الحكم، كما تحدث عن دور المنابر الإعلامية قبل ثورة 30 يونيو.



الأسوأ في تاريخ مصر| أحمد موسى يتحدث عن حكم الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يهدد بإحضار السلاح و مواجهة الجيش، وأن هناك جماعات إرهابية قادمة من أفغانستان، ومن الشيشان، ومن أكثر من مكان، ولكن وزير الدفاع رفض كلام الإرهابي خيرت الشاطر.



برلمانية تكشف تفاصيل اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية عليها

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان أقامت خيام ومنازل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء من قبل أعضاء الجماعة أمام البوابة من حيث تكسير الزجاج وضربها وإصابتها بكدمات متفرقة.



المفتي: الإخوان كانت في منطقة الخطأ المحض.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت على شفا حربا أهلية، وصراع خفي محتدم، مؤكدا على أن حرق 80 كنيسة في مصر كان دليلا على ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكد على أنه لا تحرقوا، لا تقطعوا، لا تقتلوا.



المفتي: الأزهر كافح دائما ضد أفكار الجماعة وسيد قطب| فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعة الإخوانية منذ ظهورها، وهي تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا إلى أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر لأفكارهم ومعتقداتهم.

