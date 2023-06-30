المفتي: الأزهر كافح دائما ضد أفكار الجماعة وسيد قطب| فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعة الإخوانية منذ ظهورها، وهي تحاول بإلحاح إيجاد شرعية بديلة للأزهر، لافتا إلى أن الإخوان أرادوا أيضا مساندة الأزهر لأفكارهم ومعتقداتهم.

وتابع شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو: الأزهر دائما كافح ضد أفكار الجماعة وسيد قطب، لأسباب، أهمها: “عدم احتكار الحقيقة”؛ لأن الرأي يجب أن يكون متعددا، واجتهادات الأمة على صواب، والاجتهاد وارد، بدليل ما فعله الصحابة حينما أدركت صلاة العصر الصحابة في إحدى الغزوات حينما قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: “والله لا يصلين أحدكم في بني قريظة”، لكن بعضهم صلى، والآخر التزم بما قاله النبي، والكل على صواب فيما اجتهد إليه.

الأزهر الشريف ضد احتكار الحقيقة

وعلق مفتي الجمهورية،: الأزهر الشريف ضد احتكار الحقيقة والتضييق على الأمة بلا علم، منوها بأن تعليم الأبناء في الأزهر يهدف إلى انتشار الأحكام في صورتها الحضارية بمختلف المجتمعات بتعاون الجميع.

وأضاف مفتي الجمهورية،: الطالب الأزهري الذي أتى من دولة غير مصر يكون ذو عقلية منفتحة غير محتكرة للحق، عقلية متعاونة فالكل مشترك وخليفة لله في أرضه.