خناقة ولاد العم.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب بيع اللحوم بسوهاج

شهدت ناحية ساحل طهطا التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء عمومة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة، تم على إثرها نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بالقوات اللازمة للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين طرفي المشاجرة، فيما كشفت التحريات الأولية والفحص عن إصابة كل من:" شعبان ر. ش، 50 عامًا، ووليد م. ر، 32 عامًا، وعمرو م. ر، 27 عامًا، وجميعهم من أبناء ناحية ساحل طهطا".

وأوضحت التحريات أن المصابين تعرضوا لإصابات وطعنات متفرقة بالجسم والرأس خلال المشاجرة، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق المختصة.

وكشفت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين أبناء عمومة بسبب خلافات متراكمة تتعلق بأعمال الجزارة، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى اشتباك أسفر عن وقوع الإصابات الثلاث.

وسادت حالة من التوتر بالمنطقة عقب الواقعة، إلا أن تدخل الأجهزة الأمنية حال دون اتساع دائرة الخلاف أو امتداده إلى أطراف أخرى، حيث تم احتواء الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمركز طهطا جهودها لسماع أقوال أطراف المشاجرة والشهود، للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الحالة الصحية للمصابين، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة وبيان أوجه المسؤولية الجنائية بشأنها.