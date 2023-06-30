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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأسوأ في تاريخ مصر| أحمد موسى يتحدث عن حكم الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يهدد بإحضار السلاح و مواجهة الجيش، وأن هناك جماعات إرهابية قادمة من أفغانستان، ومن الشيشان، ومن أكثر من مكان، ولكن وزير الدفاع رفض كلام الإرهابي خيرت الشاطر.

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وأوضح أحمد موسى، أن الإخوان كانت تخطط لحكم مصر 500 عامًا، ولكن إرادة الشعب منعت جرائم الإخوان.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين كانت خائفة من أن تخرج من المنازل، وأن مصر في هذه الفترة كانت قدت فقدت الأمن و الأمان.
  وتابع أحمد موسى، أن :" الشعب خرج من أجل التخلص من الجماعة الإرهابية.. مفيش ثورة في العالم خرج فيها 33 مليون .. وأن هذا العدد كان كبير للغاية، و المصريين خروجا بـ الإرادة الحرة".
ولفت إلي أن عام الإخوان كان الأسوأ في تاريخ مصر، وأن ما خرج بالشوارع كان الأكبر في تاريخ البشرية و العالم أجمع.
وعرض أحمد موسى فيديوهات وصور، لما كان يحدث في يوم 30-6، وأن مصر نجحت في 30-6، لآن الجميع كان يد واحدة.
 

أحمد موسى خيرت الشاطر الإرهابي خيرت الشاطر الإعلامي أحمد موسى صدى البلد

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