الأسوأ في تاريخ مصر| أحمد موسى يتحدث عن حكم الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يهدد بإحضار السلاح و مواجهة الجيش، وأن هناك جماعات إرهابية قادمة من أفغانستان، ومن الشيشان، ومن أكثر من مكان، ولكن وزير الدفاع رفض كلام الإرهابي خيرت الشاطر.



وأوضح أحمد موسى، أن الإخوان كانت تخطط لحكم مصر 500 عامًا، ولكن إرادة الشعب منعت جرائم الإخوان.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين كانت خائفة من أن تخرج من المنازل، وأن مصر في هذه الفترة كانت قدت فقدت الأمن و الأمان.

وتابع أحمد موسى، أن :" الشعب خرج من أجل التخلص من الجماعة الإرهابية.. مفيش ثورة في العالم خرج فيها 33 مليون .. وأن هذا العدد كان كبير للغاية، و المصريين خروجا بـ الإرادة الحرة".

ولفت إلي أن عام الإخوان كان الأسوأ في تاريخ مصر، وأن ما خرج بالشوارع كان الأكبر في تاريخ البشرية و العالم أجمع.

وعرض أحمد موسى فيديوهات وصور، لما كان يحدث في يوم 30-6، وأن مصر نجحت في 30-6، لآن الجميع كان يد واحدة.

