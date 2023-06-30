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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر أصبحت نظيفة | أحمد موسى: المواطنون حرروا دولتهم من عصابة الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أكثر من 30 مليون مصري، خرج للشوارع، وأن ميدان التحرير أصبح ممتلئ بـ المواطنين، وأن المشهد من 10 سنوات بالتحرير كان كالأمواج، والميدان كان لا يوجد به موضع قدم خاليا.

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وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب ظل يهتف :" يسقط يسقط حكم المرشد، وأن الشعب المصري هم من قام بالثورة، وأن المصريين حررت الوطن من عصابة".

 

ولفت إلي أن جماعة الإخوان خربوا وقاموا بتدمير الوطن، وقاموا بقتل المواطنين، وأن الشعب خرج من أجل الحفاظ على الدين الوسطي بـ مصر.

وأشار إلي أن مصر تتطلع دائمًا إلي حكم رشيد يراعي حقوق المصريين ويحفظ أمنهم وسلامتهم، واستقرار مصر.

وأوضح أن مصر أصبحت نظيفة، وأصبح هناك دولة، وأن الوضع الحالي أصبح أفضل بكثير من الماضي، معلقًا :" مصر قبل 30-6 كان منتشر بها السلاح، والمشكلات، ولكن بعد 30-6 أصبح الأمن منتشر".

 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى ميدان التحرير قناة صدي البلد صدى البلد يسقط يسقط حكم المرشد

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