عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العينين يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعض الكلمات المؤثرة للشعب المصري بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو، قائلا "كل سنة وشعب مصر العظيم طيب وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو .. وأدعو الله أن يتمم نعمته علينا جميعاً".

txt

أبو العينين: أشكر الرئيس السيسي لدعوته إلى الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

txt

استغلال طاقة الشباب.. أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المصرية

 

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع علي قناة صدي البلد، أنه يشكر إلهام أبو الفتح لدورها الهام في تطوير قناة صدى البلد، موضحاً أن قناة صدى البلد تعرض الحقائق بكل مصداقية لأنها قناة مصر.

وتابع محمد أبو العينين، أن شبكة قنوات صدى البلد قامت بدور كبير في دعم الدولة المصرية، وجميع العاملين في القناة قاموا بدور وطني هام في مقدمتهم أحمد موسي ومصطفى بكري وجميع المذيعين بالقناة.

الإعلامي أحمد موسى إلهام أبو الفتح الدولة المصرية الصناعة المصرية النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين برنامج على مسئوليتي ثورة 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو شبكة قنوات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

وسط الاضطرابات.. الشرطة الفرنسية تنفذ عملية إخلاء لساحة الكونكورد

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

ترشيحاتنا

السلطات اليونانية متورطة.. فرانس برس تكشف تفاصيل صادمة عن غرق قارب قبالة سواحل أثينا

استقل قطار الحرمين.. رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي

محمود بدر: تلقيت تهديدات بالقتل وَوُضِعَت قنبلة هيكلية بجوار منزلي| فيديو

بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

احتكروا الإسلام لأنفسهم..مفتي الجمهورية: المصريون أعلنوا يوم 30 يونيو رفضهم لاستمرار الإخوان

أبو العينين: "30 يونيو" ثورة شعب حماها الجيش.. الرئيس السيسي يخوض حرب التنمية بفكر طموح ورؤى متطورة.. ولدينا القدرة على الوصول لـ 100 مليار دولار صادرات سنوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. إيمان العاصى تثير الجدل على البحر

أشعر الآن بالخشوع.. جنون الريتش يدفع شخصا لتصوير صلاته في المسجد

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ