أبو العينين يوجه رسالة للمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعض الكلمات المؤثرة للشعب المصري بمناسبة مرور 10 سنوات علي ثورة 30 يونيو، قائلا "كل سنة وشعب مصر العظيم طيب وبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 30 يونيو .. وأدعو الله أن يتمم نعمته علينا جميعاً".

وأضاف "أبو العينين" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "علي مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسي ، المذاع علي قناة صدي البلد، أنه يشكر إلهام أبو الفتح لدورها الهام في تطوير قناة صدى البلد، موضحاً أن قناة صدى البلد تعرض الحقائق بكل مصداقية لأنها قناة مصر.

وتابع محمد أبو العينين، أن شبكة قنوات صدى البلد قامت بدور كبير في دعم الدولة المصرية، وجميع العاملين في القناة قاموا بدور وطني هام في مقدمتهم أحمد موسي ومصطفى بكري وجميع المذيعين بالقناة.