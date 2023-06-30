استغلال طاقة الشباب.. أبو العينين يضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة المصرية

‏قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، إن الدولة المصرية ترسم خريطتها لتكون دولة صناعية متقدمة، مؤكدا أن جذب الشركات التكنولوجية إلى مصر سيساهم في تحولنا لدولة صناعية قوية، مضيفا أن مصر تقدمت في مجال البترول ونجحت في جذب الشركات العالمية.



‏وتابع أبو العنين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن التكنولوجيا هي الأساس لصناعات المستقبل ولابد من تفجير الطاقة لدى الشباب المصري والشباب المصري يمتلك وطنية وقدرات عالمية.



‏وأضاف أبو العينين أنه لابد من التواصل بين المسئولين المصريين والشركات العالمية بشكل خاص وتقديم أفضل الفرص للاستثمار وأيضا تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين.

المستثمر الأجنبي



‏ونوه بأنه لابد من وضع خطة لجذب المستثمر الأجنبي يحقق منها أرباح لنتمكن من توطين التكنولوجيا، وتذليل الصعاب أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات سوف يساهم في جذب كل شركات العالم.