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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مؤسسات التمويل دعمه.. أبو العينين يكشف عن مشروع عظيم يتعلق بنهر النيل

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

‏قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، إن الله وهب مصر هبة كبيرة، أننا في وسط العالم، وهذا موقع جغرافي فريد، ومصر تمتلك قناة السويس، وتمتلك شواطئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

 وأضاف أبو العينين، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تبنى موانئ حيوية؛ من أجل جذب كل التجارة البحرية في العالم، ولدينا مثلا دولة سنغافورة، تسوق لنفسها أمام العالم من خلال موانئها، مضيفا: لا بد من التعاقد مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل الموانئ؛ لتعظيم مواردنا.

النقل النهري

وأشار أبو العينين، إلى أن نهر النيل يمر بـ11 دولة إفريقية، ويمكن استغلاله في النقل النهري، وهذا يزيد من التحالفات والتجارة عن طريق توصيل نهر النيل بالبحر المتوسط، لافتا إلى أن مؤسسات التمويل الدولية لا بد أن تتحرك في مشروع النقل النهري من خلال نهر النيل.

أبو العنين النائب محمد أبو العنين مصر النقل النهري أحمد موسى نهر النيل

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