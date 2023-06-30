أبو العينين: أشكر الرئيس السيسي لدعوته إلى الحوار الوطني بلا خطوط حمراء

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعوته إلى عقد حوار وطني.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسي، إن فكرة الحوار الوطني فكرة رائعة، وفجرت طاقات كبيرة، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي لطرحه للحوار الوطني دون وضع أي خطوط حمراء، مؤكدًا أن هذا الحوار سيسهم في ظهور قيادات جديدة، ويضع حلولا للعديد من المشاكل.

المرأة دورها مهم في جلسات الحوار الوطني

وواصل أبو العينين: “حضرت مرتين في جلسات الحوار الوطني، وأعجبت بالأفكار التي تطرح خلال الجلسات، كما أن المرأة المصرية لها نصيب ودور مهم في جميع الجلسات التي تعقد”.