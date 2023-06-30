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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية تكشف تفاصيل اعتداء جماعة الإخوان الإرهابية عليها

مارجريت عازر
مارجريت عازر

أكدت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان أقامت خيام ومنازل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، مؤكدة أنها تعرضت للاعتداء من قبل أعضاء الجماعة أمام البوابة من حيث تكسير الزجاج وضربها وإصابتها بكدمات متفرقة.
 

ولفتت عازر خلال برنامج حقائق وأسرار  على قناة صدي البلد وذلك في تغطية خاصة لذكرى ثورة 30 يونيو، إلى أنها توقعت أن التجاوز ضدها لن يصل لحد الضرب باليد، لكن ما حدث كان مفاجأة من قبل أعضاء المحظورة.


المعجزة 

وشددت عضو مجلس النواب، أن دخول وخروج الضيوف والإعلاميين من مدينة الإنتاج الإعلامي كان بمثابة المعجزة.


 

إرهاب الإخوان الإرهابية الإنتاج الإعلامي ثورة 30 يونيو جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان

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