حبس سائق قاد سيارة نقل مطموسة الألواح بالقاهرة

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس سائق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقيادة سيارة نقل مطموسة لوحاتها المعدنية وتتساقط منها نفايات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تم رصد منشور عبر "فيس بوك"، ألقى رجال أمن القاهرة القبض على سائق سيارة نقل مطموسة لوحاتها المعدنية وتتساقط منها نفايات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن سير سيارة نقل مطموسة اللوحات محملة بالنفايات، وتتساقط أجزاء من الحمولة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية.

أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين انتهاء تراخيص القيادة والتسيير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.