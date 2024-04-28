إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى إنهاء حياة ابنيه بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول الي فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم وتأجيل محاكمة المتهمين الآخرين لذات الجلسة للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام كلا من "إبراهيم غ س" عامل، و"هاني ع م" عامل، و"علاء أ م"، و"رشاد م"، و"أحمد م ح" بقتل المجني عليه "إبراهيم ص ع" والشروع في قتل نجليه "باسم" 26 عاما، و"أحمد" 20 عاما، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.

تم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وذلك إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه،وأعدوا أسلحة نارية "بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش" وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به مستقلين سيارة، وما إن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وشرعوا في قتل نجلي المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة المتهمين محبوسين علي ذمة القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،الي محكمة جنايات الزقازيق والتي اصدرت حكمها المتقدم.