عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى إنهاء حياة ابنيه بالشرقية للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل نجليه بسبب خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول الي  فضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهم بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم وتأجيل محاكمة المتهمين الآخرين لذات الجلسة للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد قيام كلا من "إبراهيم غ س" عامل، و"هاني ع م" عامل، و"علاء أ م"، و"رشاد م"، و"أحمد م ح" بقتل المجني عليه "إبراهيم ص ع" والشروع في قتل نجليه "باسم" 26 عاما، و"أحمد" 20 عاما، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.

إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

تم إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الزقازيق وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وذلك إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه،وأعدوا أسلحة نارية "بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش" وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به مستقلين سيارة، وما إن أبصروه حتى أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية مما نتج عنه حدوث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وشرعوا في قتل نجلي المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات.

تم إحالة المتهمين محبوسين علي ذمة القضية رقم 8905 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3866 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق،الي محكمة جنايات الزقازيق والتي اصدرت حكمها المتقدم.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية الديار المصرية الشروع فى قتل الشرقية الصفة التشريحية الي فضيلة المفتي تأجيل محاكمة المتهمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟.. السيسي: عايزين كلكم تدخلوا ولادكم حقوق وتجارة هيطلع يشتغل ايه

بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوي تدافع عن ميار الببلاوي وتهاجم محمد أبو بكر

انت مش شايف.. تفاصيل جديدة في واقعة مشادة محمد صلاح ويورجن كلوب

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

نتنياهو يغير مواقفه بشأن اتفاق الهدنة خوفا من بن غفير وسموتريتش

بعد مباراة مازيمبي.. مدحت شلبي يوجّه رسالة لمحمد عبد المنعم

بحضور الرئيس السيسي .. وزير الاتصالات يشرح إجراءات الحكومة للتحول الرقمي

صحيفة إسرائيلية: الجنائية الدولية لن تتخذ خطوات ضد نتنياهو دون دعم أمريكي

ترشيحاتنا

بايدن يسخر من ترامب: أنا أترشح ضد طفل عمره ست سنوات

ضبط راكبة إفريقية بحوزتها 3 كيلو بودرة كوكايين بمطار القاهرة |صور

الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارة عقب افتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

مدحت شلبي يكشف خطة الزمالك لرفع إيقاف القيد في قضية بوطيب

إعلامي: نسبة بقاء علي معلول مع الأهلي قليلة

سيل من النكات والانتقادات.. بايدن يهاجم ترامب في عشاء مراسلي البيت الأبيض


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مبهورة به.. بسمة بوسيل تزور المتحف المصرى

أحضرت له تورتة.. دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها فرج

سر البورسعيدية.. طريقة عمل السمك السنجاري

بـ80 ألف.. أرخص سيارة GMC في السعودية

فيديو

بعد أن كذّبه الكينج وشريف منير.. عمر كمال يسخر من حسن شاكوش

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ