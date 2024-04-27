إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 18حالة تعد بمساحة 2012 متر مباني و 9 حالات تعد بمساحة 7 أفدنة و10 قراريط على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.