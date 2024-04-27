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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الدكتور خالد عامر نقيباً لأطباء أسنان الشرقية

صدى البلد

تقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، بخالص التهاني القلبية للدكتور خالد عامر مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية، كما هنأ وكيل الوزارة النقيب العام وجميع الأطباء الفائزين فوق السن وتحت السن، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومجلس نقابة أطباء أسنان الشرقية، مساء أمس الجمعة الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٤، نتيجة الانتخابات بفوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد النقيب العام، والدكتور خالد عامر بمقعد نقيب أطباء أسنان الشرقية، لفترة ثانية على التوالي، وكذلك فوز أعضاء النقابة العامة وأعضاء النقابة الفرعية بالشرقية فوق وتحت السن.

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وأكد الدكتور هشام مسعود على ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مؤكداً علي الدور الهام الذي تقوم به نقابة الأسنان سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو المساهمة في الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء أطباء الأسنان لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين 

وأكد أيضاً على العلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة أطباء الأسنان في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

الإدارة العامة الخدمات الطبية الدكتور خالد عامر الشئون الصحية النقابة العامة لأطباء الأسنان النقابة الفرعية امتحانات النقل الإبتدائي بالشرقية

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