شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرا حفلا غنائيا على أحد الشواطىء المخصصة للسيدات وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك.





وغنى شاكوش خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى قدمها على طريقة الديو مع العديد من المطربين ومنهم حمو بيكا وعمر كمال.



شبعنا تريندات وكله شائعات

وتحدث شاكوش خلال الحفل مع جمهوره عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق وقال: الفترة اللى فاتت سمعتوا كلام كتير عني وشاكوش أتجوز وشاكوش طلق أنا عايز أقولكم أن كل اللى بيتقال ده شائعات وأنا راجل طالع من منطقة شعبية وأعرف أزاي أحافظ على بنات الأصول بس للأسف هنقول إيه.



وأضاف شاكوش : فى مشكلتى اللى فاتت حاولو يتريقوا عليا وفاكرين هيمسكوها عليا زلة، إحنا شبعنا تريندات، روحت عملتها أغنية “هبسطك إزاى وإنتي مش بسطاني”.



حسن شاكوش وزوجته

من جهة أخرى، كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز. وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش: إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما “يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي”.

وأضافت ريم طارق: “شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا”.