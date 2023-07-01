عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

شاكوش
شاكوش

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش مؤخرا حفلا غنائيا على أحد الشواطىء المخصصة للسيدات وسط حضور عدد كبير من جمهوره هناك. 


وغنى شاكوش خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من الأغنيات التى قدمها على طريقة الديو مع العديد من المطربين ومنهم حمو بيكا وعمر كمال.
 

شبعنا تريندات وكله شائعات

وتحدث شاكوش خلال الحفل مع جمهوره عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق وقال: الفترة اللى فاتت سمعتوا كلام كتير عني وشاكوش أتجوز وشاكوش طلق أنا عايز أقولكم أن كل اللى بيتقال ده شائعات وأنا راجل طالع من منطقة شعبية وأعرف أزاي أحافظ على بنات الأصول بس للأسف هنقول إيه.
 

وأضاف شاكوش : فى مشكلتى اللى فاتت حاولو يتريقوا عليا وفاكرين هيمسكوها عليا زلة، إحنا شبعنا تريندات، روحت عملتها أغنية “هبسطك إزاى وإنتي مش بسطاني”.


حسن شاكوش وزوجته

 

 من جهة أخرى، كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز. وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش: إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما “يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي”.

 وأضافت ريم طارق: “شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا”.

مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش ريم طارق حفل حسن شاكوش اخبار حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من « ميتيلاند »الدنماركي تجاه إمام عاشور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

بعد غياب 5 سنوات.. ليلى غفران تطرح أحدث أغانيها «أنا كده عاجبني»

أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد نجاح بيت الروبي

تعبت من الشغلانة دي.. رسالة قوية من رضا البحراوي لمنتقديه

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

صوت عبد الحليم حافظ على أغنيه مهرجانات ورد فعل اسرته

نشرة الفن| وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي.. 100 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم «تاج»

100 مليون جنيه حصيلة الإيرادات الدولية لفيلم تاج لـ تامر حسني

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي .. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية| طبيب يفجر مفاجاة

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

‏بعد نشر الصور عبر الـFacebook.. جزار المونوريل في قبضة أمن القاهرة

كيف تداوم على الطاعة وترديد الأذكار ؟.. علي جمعة يوضح

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ