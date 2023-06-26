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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للعام الثاني على التوالي .. حسن شاكوش يحيي حفلا للنساء فقط في الساحل الشمالي

حسن شاكوش
حسن شاكوش

يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفل غنائي ساهر له ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الخميس 29 يونيو الجاري، على أحد الشواطئ في الساحل الشمالي. 

حفل حسن شاكوش، في الساحل الشمالي يحمل شعار للسيدات فقط، ويمنع حضور الرجال فيه حيث أن الشاطئ مخصص للسيدات فقط. 

حفل حسن شاكوش، تكرر العام الماضي، في نفس الشاطئ حيث سبق وأحيا حفلا للنساء فقط في الصيف الماضي أيضا. 

 

حسن شاكوش وزوجته 

من جهة أخرى، كشف ريم طارق زوجة الفنان حسن شاكوش تفاصيل الفيديو الذى ظهر فيه شقيق شاكوش وهو يتهجم على والدتها وذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “الوسط الفنى” للإعلامي أحمد عبد العزيز. 

وقالت ريم طارق زوجة حسن شاكوش: إن شقيق حسن شاكوش تهجم على والدتي عندما كانت والدتي تشتكى لوالدة حسن شاكوش بسبب ما “يفعله من تشهير وخوض في الأعراض وسمعتي”. 

وأضافت ريم طارق: “شقيق حسن شاكوش تهجم بعدها على والدتي وحسن شاكوش كان يقوم بالتصوير وهم يسبوننا وهذا ما حدث فى الفيديو وهذه الواقعة كانت منذ شهر ونصف تقريبا”. 

رد حسن شاكوش 

وكشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال فيديو متداول له عبر السوشيال ميديا عن نيته للزواج مجددا بعد انفصاله عن ريم طارق.

وقال حسن شاكوش خلال الفيديو المتداول وهو يرقص فى حفل زفاف صديقه عمر كمال : "بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا، طول ما إحنا عايشين هنتجوز مرة واتنين وتلاتة طالما في شرع ربنا.

وتحدث مطرب المهرجانات حسن شاكوش في السابق، عن أزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، والتي وصلت إلى المحاكم، مؤكدًا أنه لن يتحدث عن الأزمة لأنها تخصه وتخص أهل بيته وعرضه.

وقال حسن شاكوش في لقاء تلفزيوني: أي حاجة شخصية مش هينفع أتكلم فيها لأن في الأول والآخر لو اتكلمت هتكلم على عرضي ودي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، واللي حصل معانا حسد، لأن الفرح بتاعي أكيد لازم يتحسد، ده انت نفسك ممكن تحسد نفسك، وأكيد فرحي اتحسد وكلنا اتحسدنا والحمد لله على كل شيء.

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