عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدربة لياقة بدنية.. معلومات عن خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

خطوبة حفيد الزعيم
خطوبة حفيد الزعيم

احتفل عادل رامي إمام حفيد الفنان عادل إمام بخطوبته مساء أمس الجمعة فى حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

معلومات عن خطيبة عادل رامي إمام

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام تدعي فريدة أشرف درست فى الجامعة الإمريكية وكانت صديقة مقربة من عادل منذ فترة الطفولة، وبعد تخرجها من الجامعة الأمريكية عملت فريدة فى مجال اللياقة البدنية إلى أن أصبحت من أشهر المدربات فى هذا المجال.

وحصلت فريدة أشرف على شهادة تدريب معتمدة من issa  الجمعية الدولية لعلوم الرياضة، وكانت حريصة على حضور حفل تخرج عادل رامي إمام وقامت بإلتقاط الصور التذكارية معه.
 

 

أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام 

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج  mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير. 

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثيرا وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

 وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

عيد ميلاد الزعيم 

كان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.
وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني". 

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".

 

عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام حفيد الزعيم الزعيم عادل امام حفيد عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من « ميتيلاند »الدنماركي تجاه إمام عاشور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

بعد غياب 5 سنوات.. ليلى غفران تطرح أحدث أغانيها «أنا كده عاجبني»

أول تعليق من كريم عبد العزيز بعد نجاح بيت الروبي

تعبت من الشغلانة دي.. رسالة قوية من رضا البحراوي لمنتقديه

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

صوت عبد الحليم حافظ على أغنيه مهرجانات ورد فعل اسرته

نشرة الفن| وفاة شقيقة المطرب حلمي عبد الباقي.. 100 مليون جنيه حصيلة إيرادات فيلم «تاج»

ترشيحاتنا

بالمساحات ونظام السداد.. تعرف على طرح شقق الإسكان في 4 مدن جديدة

فرنسا على صفيح ساخن لليوم الرابع على التوالي| شاهد

أمم إفريقيا.. القرعة تحسم صدارة المجموعة بين المنتخب الأولمبي والنيجر في هذه الحالة

كيفية المداومة على الطاعة بعد الحج.. لجنة الفتوى توضح

أجهزة قطاع المياه الجوفية ترفع درجة الاستعداد خلال أيام "عيد الأضحى المبارك"

في اتصال هاتفي .. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ