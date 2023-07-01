مدربة لياقة بدنية.. معلومات عن خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام

احتفل عادل رامي إمام حفيد الفنان عادل إمام بخطوبته مساء أمس الجمعة فى حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

معلومات عن خطيبة عادل رامي إمام

خطيبة حفيد الزعيم عادل إمام تدعي فريدة أشرف درست فى الجامعة الإمريكية وكانت صديقة مقربة من عادل منذ فترة الطفولة، وبعد تخرجها من الجامعة الأمريكية عملت فريدة فى مجال اللياقة البدنية إلى أن أصبحت من أشهر المدربات فى هذا المجال.

وحصلت فريدة أشرف على شهادة تدريب معتمدة من issa الجمعية الدولية لعلوم الرياضة، وكانت حريصة على حضور حفل تخرج عادل رامي إمام وقامت بإلتقاط الصور التذكارية معه.



أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير.

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثيرا وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

عيد ميلاد الزعيم

كان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.

وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني".

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".