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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد شهرين .. عمرو سلامة يكشف عن آخر صورة لمصطفى درويش قبل رحيله

مصطفى درويش
مصطفى درويش

كشف المخرج عمرو سلامة مخرج فيلم شماريخ آخر أعمال الفنان الراحل مصطفى درويش عن صورة من كواليس تصوير الفيلم قبل وقوع الوفاة بيومين.

ونشر عمرو سلامة الصورة عبر حسابه الشخصية بموقع الصور الشهير انتسجرام وعلق عليها قائلا:  مع انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة ثم ذهب إلى السماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا الرحلة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل.

وتابع: التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاته، ويوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، كان يومها مفعم بالبهجة والحيوية ويحكى لنا النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق.

الراحل مصطفى درويش فى فيلم شماريخ

وأضاف: الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه، التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه.
 

فيلم شماريخ وإصابة آسر ياسين 

أكد الفنان آسر ياسين أنه لم يصاب خلال تصوير فيلم شماريخ الذي يتضمن مشاهد أكشن كبيرة احتاجت مجهود كبير.

وسأله مذيع et بالعربي عن سبب الكدمة في وجهة وأكد آسر ياسين أنها مجرد مكياج من أجل الشخصية التي يلعبها.

وكشف آسر ياسين مصير دور مصطفى درويش في فيلم شماريخ، وقال: "الصورة اللى نشرها معايا كانت بالنسبالي وداع أخير، ومصطفى خلص 90 في المية من الفيلم، ومش هيتغير فيه حاجة".

تحدث آسر ياسين متأثرا عن وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش في لقاء تلفزيوني له من كواليس تصوير فيلم شماريخ.

وقال آسر ياسين عن مصطفى درويش:" بقينا صحاب جدا بعد 100 وش .. وبقيت بتفاءل بيه ونجحنا سوا في سوتس.. ومبسوط إن آخر حاجة عملها هي فيلم شماريخ.. وهو في حتة أحسن أكيد".

 

وفاة مصطفى درويش 

يذكر أن الفنان الراحل مصطفى درويش وافته المنية يوم 1 من شهر مايو الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

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