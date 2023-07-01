محبش يتفرض عليّا حاجة | لطيفة : كل أغانيّ من إنتاجي

قالت الفنانة لطيفة، إن مسيرتها الغنائية عبارة عن 35 ألبوما، وكلها تمتلك حقوقها، إذ أنها من إنتاجها الخاص سواء الصوت أو الفيديو.

لافتة إلى أنها كانت سعيدة بحصولها على جائزة "ميوزيك أورد" عن أغنية "حبيبي متروحش بعيد".

وأضافت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن كان لديها طموح فني كبير، وكانت تخاف من فرض شيء عليها، "محبش حد يجي يقولي غني أنتي ده، أنا بحب أغني اللي أنا عاوزاه، محبش حد يفرض عليا حاجة من نفسه".

وتابعت أن في الوقت الحالي إنتاج الأغاني أصبح سهل جدا، إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من الأمور أمام الفنانين في الوقت الحالي، "أي حد معاه موبايل يقدر يعمل أغنية دلوقتي، ولكن في وقتي كان لازم طموح وإرادة وتعبنا كتير عشان نعمل اللي إحنا عاوزينه".