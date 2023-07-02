منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بثنائية نظيفة أمام الجابون

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء هدف منتخب مصر الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل اسامه فيصل لاعب منتخب مصر الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء



بهذه النتيجة يتأهل منتخب مصر الأولمبي الي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط .

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد طارق - محمد مغربي – حسام عبد المجيد – محمد حاتم سكر.

الوسط: محمود جهاد – أحمد نبيل كوكا – محمود صابر.

الهجوم: أحمد عاطف قطة – أسامة فيصل - إبراهيم عادل.



تشكيل الجابون :

حراسة المرمى: فرانسيس بيكالي

الدفاع: جرايج أوريت - يوري مبولا - ليفي نيدوتومي - أيدلاين ماتوتي

الوسط: جيرمي موسانجو - فلوريس ديجافي- ميشاك ميالا

الهجوم: روي مبونجي - ساماكي باجناما -جيرمي توركي